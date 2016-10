Astronaut Leroy Chiao v Praze představil knihu Život jako výzva

Praha - Americký astronaut čínského původu Leroy Chiao v úterý v zaplněném sále pražského sídla New York University Prague představil a pokřtil svoji knihu Život jako výzva. Pro publikaci vybral snímky, které vznikly během jeho čtyř letů do vesmíru v rozmezí let 1994 až 2005. Pořízeny byly ve výšce kolem 400 kilometrů v rychlosti osm kilometrů za sekundu. Mezi kmotry byl Oldřich Pelčák, náhradník prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka.

Leroy Chiao

Knihu vydala Galerie Zdeněk Sklenář v Praze se svolením NASA a Čínského úřadu pro lety člověka do vesmíru (CMSEO). Texty do ní vedle Chiaa přispěli japonský astronaut Kóiči Wakata, zástupce ředitele čínského Programu pilotovaných letů do vesmíru Čchen Šan-kuang a ruský kosmonaut Saližan Šaripov. Kniha byla slavnostně uvedena 28. srpna na Mezinárodním knižním veletrhu v Pekingu. Po české verzi bude následovat anglická a čínská. Čínskou zeď z vesmíru neuvidíte „Můj sen o letech do vesmíru začal, když mi bylo osm let a Apollo 11 přistálo na Měsíci. V mládí jsem se uměním nezabýval, jsem spíše inženýr, ale pomohla mi moje žena, která má naštěstí umělecké sklony. Na všech letech jsem udělal 16 tisíc fotografií a byl to nápad pana Sklenáře, že bychom je měli publikovat," uvedl Chiao. Astronaut při besedě spojené s uvedením knihy mimo jiné označil za mýtus tvrzení, že Velkou čínskou zeď je možné vidět z vesmíru. Také připustil, že každý astronaut zažívá pocity strachu. Astronaut Prahu navštívil i v roce 2009 „Když jsem poprvé vylezl do kosmického prostoru, vyletěl můj tep ze 75 na 145. Je zajímavé, že při dalším výstupu o dva dny později se mi tep vůbec nezměnil. Dokazuje to, jaké jsou lidé adaptativní bytosti," podotkl. Chiao strávil ve vesmíru celkem 229 dní. Při šesti výstupech prožil ve volném kosmu téměř 37 hodin. Pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) na oběžné dráze kolem Země. Během 15 let se zúčastnil čtyř vesmírných misí, letěl raketoplány Columbia, Endeavour a Discovery a při poslední cestě i v kabině ruské kosmické lodě Sojuz TMA-5, která odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Kromě angličtiny hovoří plynně rusky a čínsky. Prahu poprvé navštívil v roce 2009. Čtěte také: Jan Petránek: Přistání na Marsu už budu sledovat z vesmíru

