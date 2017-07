Athény, Miláno, Paříž... Tereza Holaňová je stále na své modelingové pouti

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Kráska z titulní stránky časopisu Vogue a světová modelka Tereza Holaňová z Markvartovic v rozhovoru pro Deník říká: „Je důležité si věřit, pracovat na sobě a mít dobrého agenta.“

Romantická kráska, ale i žena vamp. Čtyřiadvacetiletá světová modelka Tereza Holaňová je žena mnoha tváří. V modelingu to ani jinak nejde.

Před pár dny byla na pánském Fashion Weeku v Miláně a předváděla pro návrháře Philippa Pleina.

Náš rozhovor jsme vedly na dálku. Jinak to ani nejde, když modelka tráví nejvíce času v letadle… Jeden den je v Miláně, druhý v Paříži, třetí v Ostravě…

Prozraďte, jak se to přihodí, že se dívka z malé vesnice Markvartovice ocitne na titulní straně časopisu Vogue a na mole Dolce&Gabbana…

Byla to dlouhá cesta… Modelka musí mít dobrého agenta, aby byla ve správné chvíli na správném místě. Zpočátku jsem pracovala čtyři roky pro jednu agenturu, se kterou jsem kromě pár pěkných reklam nic závratného neudělala. Poté, co mě oslovila slovenská agentura Focus Model Management, se karta obrátila. Vytvořili jsme v Athénách můj nový book a odletěla jsem do Milána, kde pracuji s modelingovou agenturou Next Model Management. Můj pohled na modeling se změnil. Přicházely další a další nabídky, práce mě čím dál tím víc bavila. Díky velké motivaci a nabídkám jsem na sobě hodně pracovala. Po půl roce spolupráce jsem se objevila na zmiňované titulní straně Vogue Ukraine 2016. Přišly přehlídky jako Dolce&Gabanna, Louis Vuitton, loni v létě přehlídka pro Philipp Plein ss/17 (pro které předváděly i topmodelky z Viktorie Secret a Karolina Kurková nebo Paris Hilton).

Abych to shrnula je důležité si věřit, pracovat na sobě a mít opravdu dobrého agenta.

Jste tedy stále na dlouhé cestě k modelingu…

Neustále jsem na své modelingové pouti… Začala poté, co jsem změnila agenturu. Byla to výhoda, měla jsem už více zkušeností, než když jsem začala v patnácti v Miláně.

Co bylo pro vás na samém počátku opravdu nejtěžší?

Jazyk. Ve škole jsme moc nemluvili, neprocvičovali konverzaci, a tak jsem v těch patnácti měla s angličtinou velké problémy.

A taky samota. Bylo velmi náročné žít měsíce bez rodiny, bez lidí, které jsem znala a kteří mě obklopovali. Časem ale člověk na věci pohlíží jinak a zjistí, že rodinu a přátele potká všude na světě.

Jak jste na tom jazykově teď?

Po osmi letech cestování, poznávání množství lidí a komunikace s nimi se angličtina stala mým druhým rodným jazykem. Učím se španělsky a italsky, i když se už docela domluvím. Časem bych ráda vládla i dalšími jazyky.

Čím si myslíte, že jste jako žena zaujala?

V modelingu na to neexistuje žádné pravidlo. Každému se líbí něco jiného, záleží na pracovní nabídce. Asi před měsícem jsem natáčela reklamu a ze zvědavosti jsem se zeptala pana režiséra, proč si vybral právě mě, čím jsem ho zaujala. Docela mě jeho reakce překvapila. Odpověděl, že mou energií, která v předem zaslaném videu byla tolik patrná. Pro mě je hodně důležité být dochvilná, přirozená, mít respekt, slušné chování a vystupování.

Popište čtenářům takový váš jeden obyčejný pracovní den…

Odvíjí se od toho, na jaké zakázce právě pracuji. Pro mě je každý den jiný. Poslední dny jsem hodně cestovala, fotila na pláži, měla přehlídky, prezentace, castingy. Tříměsíční pobyt v Miláně je pak pro mě velmi pracovní, snažím se stihnout toho co nejvíc. Třeba před měsícem jsem natáčela reklamu na Mallorce. Během této práce jsem se stačila na jeden a půl dne podívat domů za rodinou. Prostě žádný stereotyp…

Jistě dodržujete správnou životosprávu. Bojujete s váhou? Jste příznivkyní diet?

Životospráva je pro mě hodně důležitá, ale není to jen kvůli modelingu, ale celkově si hledím svého zdraví. Před třemi lety jsem začala jíst maximálně zdravě, z jídelníčku vyřadila jídla, která naše tělo nepotřebuje. Cítím se mnohem lépe, mám víc energie, kterou potřebuji pro své sportovní aktivity, ale i dlouhé castingy. Když trávíte tolik času na cestách, pak fotíte nebo natáčíte několik hodin, vaše fyzička a imunita jsou pro vás velmi důležité. A s tím souvisí i zdravá strava. Sama ráda vařím, užívám si ten čas v kuchyni. Ale zase jsou to zdravá jídla. V mém jídelníčku například neuvidíte skoro žádný cukr, ten nahrazuji medem, který miluji. A diety? Nikdy jsem je nedržela. Když pravidelně sportujete, můžete si dopřát i dobrou italskou pizzu.

Co byste si chtěla z domova přenést, ale nejde to?

Vždycky jsem si přála vzít si s sebou, kamkoli jsem se přemísťovala, svou rodinu. Ta pro mě znamená vše. Chtěla jsem svým blízkým ukázat svět a zprostředkovat jim své zážitky během cest, dopřát jim báječnou dovolenou. A tento sen se mi splnil. Cestovali se mnou na měsíc do Mexika. Plánovali jsme to asi dva roky a konečně se nám loni podařilo vše skloubit a užít si to společně. Mexiko má úžasnou kulturu, o dobrém jídle ani nemluvím, krásné pláže, potkáte vřelé a otevřené lidi. Ráda se tam vracím.

Stalo se vám, že jste v životě něco „prošvihla“, co už se nedalo vrátit zpátky?

Myslím si, že všechno je tak, jak má být, takže bych určitě nic nevracela zpátky. Je to nádherná cesta, po které jdu, plná zkušeností a zážitků.

Co byste ráda udělala, ale neustále to odkládáte na neurčito?

Chtěly bych pokračovat ve studiu, ale zatím jsem nerozhodná. Modeling mi opravdu zabírá dost času, a tím, že pořád cestuji, tak studium pořád odkládám. Ale časem si najdu nějakou on-line školu.

Každý potřebuje občas „vypnout“. Jak si nejlépe odpočinete?

Každý rok trávím dva měsíce na pláži. Dovolenou trávím v Mexiku. A když pracuji, tak meditací a pobytem v přírodě.

Sportujete?

Sport ke mně patří. Už od dětství jsem měla hodně koníčků. Miluji volejbal, basketbal, plavání, výšlapy do hor, kolo. Momentálně se učím balancovat na laně.

Co a koho byste si vzala na pustý ostrov?

Partnera, různé druhy semínek a už bych se nevrátila…

Je nějaké heslo, rčení, moudro, kterým se celý život řídíte?

Užít si každého okamžiku, který máme na tomto světě.

Co vás v poslední době trápí?

Tady by se našlo více témat. Mám ráda přírodu, a to, co se v dnešní době děje, mě opravdu překvapuje. Lidé si bohužel neuvědomují, že si ničí svoji vlastní planetu od obyčejného zaneřádění odpadky až po zbytečné vyhazování jídla. Trápí mě také globální oteplování, které ovlivňuje celý svět.

Kdo je Tereza Holaňová Narodila se v roce 1993 ve znamení Panny a pochází z Markvartovic. Studovala cestovní ruch. Světová modelka žije na mnoha místech, tráví v nich tři a více měsíců, pobývá v Kapském Městě, Hongkongu, Mexiku, Číně, přebývá v Evropě. Až skončí s modelingem, ráda by se stala dobrovolnicí na různých projektech. A také otevřela bungalovy na pláži v Mexiku. Nikdy by si neoblékla vulgární oblečení, obdivuje Angelinu Jolie a v životě se neobejde bez partnera, rodiny a jídla. Řídí se instinktem i rozumem, věří na osud. Tři roky cestuje se svým přítelem Jonathanem, který pochází z Mexika a je také modelem. Miluje přírodu, ráda se poznává s lidmi, sportuje a medituje.