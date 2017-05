Audit Čapího hnízda ulítl na internet. Namočení Agrofertu nelze vyloučit

Aktivisté skupiny Julia Šumana, která v uplynulých týdnech zveřejnila nahrávky bývalého vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), vydali na svém twitterovém účtu auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo. Dokument vypracovaný v loňském roce analyzuje skutečnosti kolem projektu, na který byla čerpána dotace 50 milionů korun, a dochází k závěru, že nelze prokázat ani vyloučit propojení Čapího hnízda s holdingem Agrofert v době žádosti o dotace.

Pokud by propojení mezi Agrofertem a Čapím hnízdem existovalo, farma by neměla šanci dotaci určenou pro malé a střední podniky získat.

Auditoři konstatují, že nedokážou posoudit, zda byla farma Čapí hnízdo nezávislým malým nebo středním podnikem, když o dotaci žádala. "Důvodem je skutečnost, že auditorský tým není schopen posoudit, zda společnost Agrofert Holding, a.s. či nějaká z propojených společností nepůsobily na stejném relevantním trhu či sousedním trhu," uvádí zpráva.

Priloha MF na vikend. Kdyz se Andrejovi tleskalo na rozloucenou, nekdo chybel. Co na MF vedi, ale boji se rict: https://t.co/gfIlW30DrN — Julius Šuman (@skupinasuman) 26. května 2017

"Auditorský tým je přitom přesvědčen, že ostatní znaky propojení (s ohledem na rodinné vazby, obchodní vztahy, hospodářské propojení a přístup k finančním trhům bez typických obtíží malých a středních podniků) byly prokázány," napsali auditoři. Auditorská zpráva konstatuje, že konečné posouzení záležitosti podléhá Evropské komisi.

Kauzou Čapí hnízdo se zabývá policie. Okolnosti získání dotace prověřuje také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny ke kauze Čapí hnízdo svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Čapí hnízdo na Benešovsku nabízí prostory pro pořádání konferencí, firemních nebo společenských akcí. Na minulou sobotu sem Babiš na dříve ohlášenou oslavu pětiletého výročí Nadace Agrofert pozval k rozloučení zaměstnance ministerstva financí, z jehož vedení byl v tomto týdnu odvolán. V červenci má mít Babiš na Čapím hnízdě svatbu s dlouholetou partnerkou Monikou.

Letos na počátku února převedl Babiš svůj majetek, včetně koncernu Agrofert, do svěřenských fondů. Reagoval tak na zákon o střetu zájmů, podle kterého se omezuje přístup firem vlastněných členy vlády ke státním dotacím. Před odvoláním z vlády Babiš řekl, že se nechystá své společnosti znovu ze svěřenských fondů vyzvednout.