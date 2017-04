Autobus bez řidiče v Praze? Možná už příští rok, ale ne na silnicích

Hlavní město se pouští do odvážného projektu. Čtvrtá městská část by se už příští rok mohla stát jedním z prvních míst na světě, kde se bude testovat elektrobus plně řízený umělou inteligencí. Alespoň je to ambice tamního zastupitele Ivo Vaňka, který se zasadil o zapojení Prahy do evropského projektu vývoje autonomního vozidla.

Problém však bude s legislativou – podle ministerstva dopravy není reálné, aby se v horizontu roku připravily zákony, umožňující provoz podobného vozu na veřejných komunikacích. „V Evropě existuje mezinárodní projekt CityMobile, který už probíhá osm let a přímo na něj dohlíží eurokomisař pro vědu a výzkum. Praze se podařilo do třetí čtyřleté etapy projektu přihlásit a Evropská unie nyní posuzuje naši projektovou žádost,“ uvedl Vaněk, který se zároveň z pozice ománského honorárního konzula zasazuje o to, aby pražská ČVUT s arabskou zemí zahájila spolupráci na podobném projektu. ČTĚTE TAKÉ: Rozkopané ulice odkloní autobusy městské dopravy Autonomní vozidla se testují jen v několika evropských městech Ománci by se podle něj měli postupně zapojit do evropského vývoje. „Mám ambice společný projekt s ománskou univerzitou dříve nebo později propojit s tím evropským, abychom nevyvíjeli dva samostatné dopravní prostředky, ale dali dohromady to nejlepší,“ vysvětlil. Autonomní vozidla se v testovacím provozu zatím pohybují jen v několika evropských městech. Jejich zapojení do běžného provozu brání řada překážek, technických i legislativních. Podle Vaňka je však reálné, aby osmimístný elektrobus vyjel v Praze 4 už brzy. Příprava potřebných zákonů se rozbíhá „Nejde o nějaké futuristické nedohledno. Elektrobus z evropského projektu by se v Praze měl rozjet koncem letošního nebo v první polovině příštího roku,“ uvedl zastupitel čtyřky s tím, že by se mohl testovat například v areálu kliniky IKEM, jehož řediteli Aleši Hermanovi se nápad líbí. Na veřejných komunikacích však Pražané na vozidla bez řidiče asi hned tak nenarazí. Jak uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold, příprava potřebných zákonů se zatím teprve rozbíhá.

„Rozhodně si nelze v horizontu roku nebo dvou představit, že by v reálném provozu jezdil na našich veřejných komunikacích plně autonomní autobus,“ uvedl mluvčí s tím, že například ve Švýcarském Sionu už se provoz testuje, ale do tohoto stádia České republice zbývá ještě mnoho práce. ČTĚTE TAKÉ: Městská doprava se příští rok dále rozšíří do Středočeského kraje Ministerstvo dává dohromady pracovní platformu Ministerstvo si nicméně podle něj s ohledem na rychlý vývoj technologií uvědomuje nutnost tuto otázku řešit. Dává proto dohromady pracovní platformu, která bude otevřena městům, výzkumným organizacím či firmám, které se vývoji autonomních vozidel věnují. „Cílem je poskytnout jim možnost se vyjádřit k tomu, jak to v budoucnu bude vypadat, včetně legislativních otázek. Výstupem by měl být soubor strategických doporučení pro vládu, jak dále postupovat,“ zakončil mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Autobusy linky 147 svezou cestující i s kolem

Autor: Petr Schreib