Autobus v Klatovech za sebou táhl ovci

Klatovy – Nečekaný pohled se naskytl v sobotu ráno obyvatelům Klatov. Autobus místního dopravce táhl za sebou po městě ovci. Informovala o tom televize Prima.

„Ráno, když jsem jel z benzinky, tak vidím autobus, jak stojí na Plzeňské ulici, a viděl jsem, že ten autobus za sebou něco táhne, jako pytel to vypadalo," řekl televizi svědek. Co je na tažném zařízení autobusu přivázané, pochopil tento muž prý ve chvíli, kdy se autobus rozjel. „Když jsem dojížděl k autobusové zastávce, tak jsem zjistil, že to není pytel, ale že to byla ovce, protože měla černé nohy, byla přivázaná za hlavu," řekl televizi Prima svědek.

Podle stop, které na zastávce byly, to vypadá, že ovci někdo v těchto místech odvázal a odtáhl pryč. Kde skončilo zvíře poté, co ho řidič odvázal od autobusu, zatím není jasné, a otázkou zůstává také to, proč případ nikdo nenahlásil na policii. Ta už se mu ale přesto věnuje. „Podle dosavadního šetření nebylo zjištěno protiprávní jednání. Případem se ale dále zabýváme," uvedla v neděli odpoledne mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Někteří místní lidé dávají událost do souvislosti s válkou dvou místních dopravců, o níž již byly popsány stohy papírů. Veřejně známá je především rvačka dvou řidičů, za níž nedávno udělal tečku klatovský okresní soud. Zatím ale není žádný důkaz, že by ovce za autobusem měla se sporem dvou autodopravců jakoukoli souvislost.

Majitel jedné z rozhádaných společností parkuje své autobusy v depu, kde zároveň chová ovce. „To jsou moje ovce, on nám vždycky někdo prořízne pletivo, ony utečou, já mam správní řízení, to už bylo asi pětkrát, samé lumpárny, no," řekl televizi majitel zvířat a zároveň dopravce Vratislav Štáhlich. Jestli jde skutečně o konkurenční boj mezi dopravci, nechtěl spekulovat.

Zda byla ovce ještě před tím, než se autobus rozjel, na živu, není známo.