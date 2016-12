„Autobusák" zpříjemnil spoustě lidí jeden den. Nápad ocenil i ředitel DPO

Neobvyklá středeční oslava 27. narozenin šoféra Dopravního podniku Ostrava (DPO) vyvolala nebývalý ohlas. Informace o Martinu Plačkovi, jenž pasažérům ve voze rozvěšel bonbony, oslovila do včerejšího poledne jen na facebooku Deníku 222 tisíc čtenářů.

Řidič autobusu ostravského dopravního podniku Martin Plačko oslavil své narozeniny přímo ve voze.Foto: Deník/Pavel Sonnek

„Nepočítal jsem, že mi budou gratulovat cestující přímo v autobuse. A už vůbec ne s tím, co následovalo," nechal se slyšet Plačko. Jeho záměrem totiž bylo především zpříjemnit lidem den. Což se mu podle reakcí na internetu povedlo! Na webu Deníku se 3376 hlasujících vyjádřilo, že měl dobrý nápad (nesouhlasilo jich s tím jen 51). Na sociální síti se počty komentářů a diskuzí přiblížily číslu 7000. A stopro­centní nárůst návštěv zaznamenala i doména www.mhdzive.cz, kterou Plačko provozuje s kamarády, nadšenci do veřejné dopravy.

Oslavenec si přitom ještě nestihl pořádnou party užít. „Ve čtvrtek i v pátek jsem normálně jezdil. V sobotu mám ranní, takže předtím to taky na žádnou pařbu samozřejmě není," vysvětloval. Gratulantů se mu nicméně sešlo obrovské množství. Včetně pojišťováka, jenž pojišťoval vozidlo, i zástupce marketingu DPO. A samozřejmě řady zcela cizích lidí, které autobusová narozeninová oslava zaujala.

„Na poslední z osmi středečních jízd se mnou byli kamarádi. Petr Hrůza, co mi tiskl letáky, a Jiří Muška, tramvaják, který měl volno. Obávali se, že to zavání průserem, že to mi nedopadne dobře," uvedl Plačko. Pošklebující se, jak doplnil, spočítal na prstech ruky. A ještě mu tři zbyly. Jeho maminka se o události dozvěděla v práci ve fabrice ArcelorMittal od kolegů, které její syn ostatně vozí na šichtu, a neskrývala nadšení.

Podle gratulanta Jiřího Hanulíka byla narozeninová oslava za jízdy autobusem obrovským poselstvím, jak šířit radost. „Tak bychom se měli každodenně radovat z maličkostí. Nádherný příklad pana řidiče, jenž udělal něco jinak, než ostatní, a přesto tak přirozeného a krásného. Najednou si lidé byli blíže a smáli se," psal. Vladimíra Stanková dodala: „Jak jeden člověk dokáže vykouzlit úsměv tolika dalších lidí a zpříjemnit den!"

"Oceňuji skvělý nápad našeho řidiče. Zahřalo mě to u srdce. Je vidět že náš řidič pan Plačko má rád svou práci a váží si našich cestujících," řekl Deníku ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

"Velmi mě to inspirovalo. Jedním z mých hesel v Dopravním podniku Ostrava je "S lidma pro lidi" a touto aktivitou pan Plačko trefil hřebíček na hlavičku," dodal Morys.

Nadšenci do veřejné dopravy Martin Plačko se o veřejnou dopravu zajímá od dětství. Kromě toho, že je osobně její součástí v Ostravě, spoluprovozuje také web www.mhdzive.cz, který se snaží celorepublikově podchytit dění a novinky v dané sféře. „Doménu mi vytvořil kamarád Dan Kunz, který pak bohužel zemřel při dopravní nehodě. Hlavní tým tvořím já, správce webu Martin Matějka a studenti Matěj Kaloč s Ivem Kosteckým. Také nadšenci jako já," vysvětloval Plačko, jenž ve svém voze má i vlastní kresbu přiděleného autobusu.