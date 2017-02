Autobusoví odboráři v Ústeckém kraji zváží neomezenou stávku

Odboráři v autobusové dopravě v Ústeckém kraji chtějí zvážit vyhlášení stávky na dobu neurčitou. Zatím je v plánu stávka 8. března. Pokud nastane, nepojedou celý den linkové autobusy v regionu. Rozšíření stávky kvůli platům řidičů odboráři zvažují, protože se jim nelíbí dodatky smluv, které poslal Ústecký kraj dopravcům.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Zástupci odborářů to v pátek 17. února sdělili v tiskové zprávě. Celostátní stávkovou pohotovost vyhlásili dopravní odboráři kvůli mzdám řidičů ve středu.

NAVÝŠENÍ MZDY ZATÍM NEŘEŠÍ PROBLÉMY ŘIDIČŮ

Vláda zvýšila nařízením od začátku letošního roku minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Rozhodla i o vyšších platbách za čekání a příspěvku za práci v náročném prostředí. Přečtěte si také: Kolaps autobusů v Ústeckém kraji? Nepřidáte, nebudeme jezdit, hrozí řidiči

"Apelujeme na Ústecký kraj, aby našim zaměstnavatelům poskytl finance na slibovaný nárůst mezd řidičů autobusů o pět až sedm tisíc korun, protože realita je zatím taková, že první vyplacené mzdy v Ústeckém kraji jsou s nárůstem o 500 až 800 korun, což ve skutečnosti vůbec neřeší problémy řidičů," napsali odboráři.

Ústecký kraj zaslal dopravcům návrhy dodatků smluv, podle nichž by mohl přidat nejvýše 5,7 milionu korun na každou smlouvu. Samospráva má se čtyřmi dopravci uzavřeno 14 smluv, dohromady by tak přidal zhruba 80 milionů. "V tuto chvíli a za současných zákonů víc udělat nemůžeme. V této situaci by se měla vláda postavit čelem k tomu, co svým nedotaženým nařízením způsobila, a pomoci dopravcům," řekl radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). Více: Ústecký kraj chce s řidiči apelovat kvůli růstu mezd na vládu

Znění dodatku, jak ho kraj navrhuje, je podle odborářů jednoznačným a dalším důvodem jít do stávky. Kraj se podle nich drží výkladu ministerstva práce a sociálních věcí o započítávání prémií do základu z roku 2016. Pokud součet dá částku 98,10 Kč na hodinu, nedostanou řidiči podle odborářů téměř nic navíc oproti roku 2016.

JE TO HODNĚ ZA ČÁRU

Dodatek také podle odborářů zakazuje autobusovým dopravcům uzavírat se zaměstnanci kolektivní smlouvy. "To je porušení práv, je to hodně za čáru," rozčílil se předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. Podle něj je cílem dodatků omezení práva odborů.

Většina krajů vyřeší zvýšení mezd pro řidiče autobusů v základní dopravní obslužnosti úpravou smluv, uvedla ve čtvrtek hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO). Největší problémy jsou právě v Ústeckém a Jihomoravském kraji, kde uzavřené smlouvy neumožňují dotace pro dopravce navýšit. Ústecký kraj proto zvolil cestu sepsání dodatku ke smlouvám.

Asociace krajů bude jednat s vládou o platech řidičů linkových autobusů 20. února, poté dopravní odboráři rozhodnou o celorepublikové stávce. O plánované stávce: Řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji plánují na MDŽ stávku