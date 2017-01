Autor Hlídač smluv pomůže Horáčkovi s prezidentskou kampaní

Praha – Když loni v srpnu novináři pátrali v rejstříku nemovitostí spravovaných státem KRAB po nejméně výhodných pronájmech, nejhůře dopadly některé policejní služebny. Ministr vnitra Milan Chovanec na to reagoval slovy, že podobné informace by v KRABu vůbec být neměly, neboť je to bezpečnostní riziko.

Fotogalerie 26 fotografií TK k projektu registru smluv probíhala 16. ledna v Praze. Na snímku Michal Bláha, Hlídač smluv.Foto: Deník/Martin Divíšek

Podnikatele Michala Bláhu to vytočilo. „Sedl jsem a vymyslel Hlídače smluv," řekl Deníku. Tento server, který propojuje další údaje s registrem smluv, loni získal Křišťálovou lupu za nejlepší veřejně prospěšný projekt roku 2016. Teď se Michal Bláha rozhodl pomoci Michalu Horáčkovi v prezidentské kampani . „Myslím, že dozrál čas něco udělat i v politice. Pan Horáček pro mě představuje variantu slušného člověka, který by mohl národ sjednocovat, je pro mě obdobou slovenského prezidenta Andreje Kisky," uvedl Bláha. Čtěte také: Kdo se nebojí, zveřejňuje Oslovit venkov Podle něj má Horáček šanci oslovit i venkovské obyvatelstvo. „Začal velmi dobře tím, že se rozjel po republice a navštěvuje její okrajové části. Když s tamějšími lidmi mluvíte, vůbec neplatí, že jsou principiálními fanoušky Miloše Zemana. To je fáma. Já pocházím z Mostu a mám ambici získávat podporu pro Michala Horáčka právě tady na severu Čech. Budu jezdit a povídat si s obyvatel měst a obcí. Chci je přesvědčit, že Zeman není dobrá volba," nastínil svou představu Bláha. Horáček ohlásil kandidaturu loni v listopadu, nyní musí získat 50 tisíc podpisů i s číslem občanského průkazu či cestovního pasu. To je ale jen začátek, protože pro postup do druhého kola bylo v roce 2013 zapotřebí 1,2 milionu hlasů. Čtěte také: Nejde o cenzuru. Kandidát Horáček nesouhlasí s prezidentem Zemanem Horáčkův přešlap Horáček se jevil jako přirozený nástupce Karla Schwarzenberga. V prosincovém rozhovoru s Deníkem ale jeho příznivce rozběsnil odpovědí na otázku, v čem je jiný než Karel Schwarzenberg: „Jsem jiný naprosto ve všem. Naprosto. Umím jazyky, mám vzdělání a mám za sebou nějaké v Česku dobře známé dílo. Nic z toho Karel Schwarzenberg za sebou nemá." Za tato slova se později omluvil s tím, že byla neuvážená a hloupá. Čtěte také: Prezidentský kandidát Michal Horáček: Jsem úplně jiný než Schwarzenberg. Ve všem Do boje o prezidentský úřad možná zasáhne i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Zatím uvedl, že hnutí by mělo mít vlastního kandidáta. Andrej Babiš ale váhá a rozhodnutí oddaluje. A bez Babišovy výrazné podpory nikdo z ANO nemá šanci. Čtěte také: Česko čeká prezidentská kampaň, kandidáti jsou zatím tři

Autor: Kateřina Perknerová