Autoři stáhli novelu zákona, do níž si chtěl Babiš dát zdanění dluhopisů

Předkladatelé z opozičního klubu TOP 09 a Starostů dnes stáhli daňovou novelu, která by zvýšila daňové úlevy dárcům krve a zavedla by je pro dárce kostní dřeně. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) tak nedostal šanci připojit k předloze ve druhém čtení návrh na zdanění výnosů z některých korunových dluhopisů.

PODVEDLI MĚ. Andrej Babiš je znechucený chováním koaličních partnerů. Podle něj ho oklamali, když účinnost zákona o střetu zájmů vztáhli už na současné ministry.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Nemohu se smířit s tím, aby se pomoc dárcům stala rukojmím politického soupeření," řekla za autory novely Věra Kovářová (STAN, za TOP 09). Zdanění korunových dluhopisů je podle ní možné řešit jinak a není fér tím zatěžovat zákon o dárcích krve a kostní dřeně. Kovářová uvedla, že nechce dopustit, aby se kvůli novele strhla ostrá politická mela plná faulů a osobních útoků.

Čtěte také: Bělobrádek: Babiš chce zdaněním dluhopisů řešit osobní situaci

Babiš uvedl, že ho postup předkladatelů mrzí, předlohu podporuje. Poslance nařkl z toho, že zřejmě nechtějí, aby držitelé korunových dluhopisů výnosy z nich danili. "Budu to navrhovat znovu, protože si myslím, že je to správné," zdůraznil ministr financí. Zdanění by dopadlo i na něho, když v minulosti nakoupil skoro za 1,5 miliardy korun korunové obligace skupiny Agrofert, kterou tehdy vlastnil.

Kovářová řekla, že daňovou novelu předloží obratem znovu. Nynější návrh předpokládal, že dárci by si mohli odečíst od základu daně za jeden odběr 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Předloha by zavedla také odpočet 20.000 korun za jeden odběr kostní dřeně. Nová úprava už asi nebude obsahovat další novinku, která by uzákonila odpočet 8000 korun ze základu daně za vstup do registrů dárců. Proti se staví ministerstvo financí, které poukazuje na to, že z registrů mohou lidé vystoupit, aniž byli po dobu evidence aktivními dárci.