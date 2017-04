Až 40 dětských táborů u řek může letos zaniknout

Výrazné snížení počtu dětských táborů v blízkosti řek nyní hrozí na území mnohých menších obcí. Provoz táborů ohrožuje vodní zákon a způsob, jakým si jej vyložilo Ministerstvo životního prostředí.

Zákon v rámci opatření proti povodním zakazuje v aktivní zóně záplavových území zřizování táborů, kempů a jiných dočasných ubytovacích zařízení. Předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv (SMS) a starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada varuje, že v ohrožení může být více než čtyřicítka táborů napříč republikou. „Problém spočívá ve striktním přístupu některých větších obcí, které mají pravomoc dětské tábory povolit anebo zakázat," říká Halada. Sdružení nyní proto ve spolupráci se senátorkou Miluší Horskou, ministerstvy životního prostředí a zemědělství i Českou radou dětí a mládeže pracuje na tom, jak problém vyřešit.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková tvrdí, že zákon v současné době stanování v aktivních záplavových zónách umožňuje, zakazuje ale umisťování zázemí tábora v těchto zónách. "Je to z bezpečnostních důvodů, protože pokud se části tohoto zázemí dostanou do koryta řek, tak to zhoršuje průběh povodně. Je to extrémně rizikové," uvedla. Poukázala na to, že obce jsou povodňovými orgány a jsou odpovědné za průběh protipovodňových opatření. "My je v tom chápeme, že jsou s ohledem na klimatickou změnu, která stále častěji vyvolává extrémy počasí, obezřetné a nechtějí uvádět samotné táborníky nebo své občany v extrémní riziko," dodala mluvčí.

Sdružení místních samospráv poukazuje na příliš přísné hodnocení dočasných stanových táborů. Ty údajně při povodňové situaci mohou zhoršovat průběh povodně. Tábory se však skládají pouze ze stanů a příslušenství, které lze v případě povodňového nebezpečí velice rychle odstranit. „Dětské tábory jsou nedílnou součástí letního období na venkově. Bylo by tudíž velkou škodou, pokud by tato tradice zanikla," dodává Halada.