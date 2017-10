Až sedm procent lékařů nepoužívá internet. Kvůli eReceptu mohou zavřít ordinace

Pět až sedm procent lékařů, zejména starších, nepoužívá internet. I oni ale budou muset od roku 2018 používat elektronické recepty, jinak jim hrozí pokuta až dva miliony korun. Řekl to na dnešní tiskové konferenci k zavádění eReceptu ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta. Zatím ale není jasné, kdo bude kontrolovat a případně postihovat lékaře, kteří se do systému nezapojí.

"Zatím si to ještě vyjasňujeme. Právníci ústavu se domnívají, že jde o poskytování zdravotní služby. Její registrace je kompetencí krajských úřadů, v Praze magistrátu," řekl Blahuta. To, že diskuse necelé dva měsíce před povinným zavedením eReceptu neskončila, potvrdilo tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Jedním k těch, kdo by lékaře kontrolovali, zda léky předepisují pomocí eReceptu, by mohly být zdravotní pojišťovny.

Lékaři a lékárny se musí do systému registrovat. Aktuálně je zapojena většina lékáren a přes 10 tisíc lékařů. Dalších 20 tisíc má o registraci požádáno. Kritici namítají, že zejména starší lékaři, kteří nepoužívají internet, raději ordinace zavřou.

Spolu s povinností elektronické evidence tržeb (EET), pod kterou budou spadat od března příštího roku, to považují za nepřiměřenou byrokracii. Sdružení praktických lékařů odhaduje, že zavře kolem stovky ordinací, což se dotkne až 200 tisíc pacientů. V úterý chtějí kvůli eReceptu, EET a financování praxí protestovat.

Nová povinnost vadí i lékárníkům, práci jim prý zpomalí až třikrát a někde budou muset investovat do nové technologie na čtení kódů z receptů. V Česku se vydá 60 až 70 milionů papírových receptů ročně. Podle ministerstva je elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná a zabrání například falšování receptů.

Pro pacienty kromě papíru s receptem přibude možnost nechat si ho poslat SMS, mailem nebo zobrazit v aplikaci. Při výpadku elektřiny bude možné stále vystavit recept papírový. Ty se ale zatím do elektronického systému nedostanou, po kritice lékárníků ministerstvo zavrhlo, že by je v lékárně přepisovali do počítače.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů, provoz vyjde na 100 tisíc korun měsíčně.