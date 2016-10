Babiš: ANO se musí učit, jaké kandidáty vybírat do Senátu

Praha - Hnutí ANO se musí ještě hodně učit a hledat vhodnější osobnosti pro volby do Senátu. Předseda vládního hnutí Andrej Babiš tak reagoval na výsledek letošních voleb, v nichž získali senátorské křeslo tři kandidáti ANO. Osobně prý čekal zisk pěti mandátů. Výsledek nepovažuje za úspěch.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO).Foto: ČTK/ Stanislav Kolařík

"V senátních volbách jsme tradičně málo úspěšní. Mám radost hlavně ze získání mandátů pana Větrovského, Duška i Václavce. Oni všichni měli velice silné soupeře," řekl Babiš novinářům na tiskové konferenci. Osobně ale čekal, že se do Senátu dostanou poslanci Helena Válková a Milan Brázdil, protože oba na své kampani intenzivně pracovali.

"Hnutí musí přemýšlet o tom, koho oslovuje a samozřejmě senátní volby jsou čistě o osobnostech. Nemluvím o úspěchu, jsem rád, že máme tři mandáty," konstatoval. O získání postu místopředsedy Senátu pro hnutí zatím Babiš nepřemýšlel.

Hnutí se senátních voleb zúčastnilo potřetí. "Dá se říct, že se nám v senátních volbách moc nedaří. Ono je i vidět, jak k tomu lidi přistupují, že na Senát mají nějaký názor," připustil. Třeba v případě žokeje Josefa Váni neočekával ani výhru vzhledem k tomu, že nemá zkušenosti s politikou.

Známé osobnosti v regionech

Tři kandidáti uspěli podle Babiše proto, že jsou osobnosti známé v regionech. "Mám velkou radost, že pan Jaroslav Větrovský (starosta Mladé Vožice) vyhrál, protože to určitě nebylo jednoduché, také pan Václavec," uvedl. Větrovský porazil ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). Mládek přitom před volbami uvedl, že pokud nezvítězí, dá k dispozici svou vládní funkci. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) však dnes řekl, že to není pro něj téma. Babiš to komentovat nechtěl s tím, že jde o rozhodnutí ČSSD.

Větrovský věří tomu, že hnutí ANO vytvoří v horní komoře se svými novými členy homogenní klub. Chirurg Ladislav Václavec dodal, že vidí svou práci především v tématech zdravotnictví.

Velký úspěch podle Babiše sklidil v Brně také Jiří Dušek, který porazil bývalého jihomoravského hejtmana a dosavadního senátora Stanislava Juránka (KDU-ČSL). "Dokresluje to naši pozici a výběr kandidátů," poznamenal.

Často se podle Babiše v Senátu stává, že koalice nefunguje, takže se uvidí, zda po těchto volbách bude situace lepší.