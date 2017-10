Babiš: ANO snížilo rozpočet na volby, proti mně se vede kampaň

Favorit blížících se sněmovních voleb hnutí ANO snížilo rozpočet předvolební kampaně v krajích o deset milionů korun, aby se vešlo do zákonného limitu. Řekl to dnes v předvolebním rozhovoru s ČTK předseda hnutí Andrej Babiš. Po vyhlášení termínu voleb začalo platit období, na které se vztahuje limit výdajů na kampaň 90 milionů. Na akce, které se uskutečnily před vyhlášením voleb, se omezení nevztahuje.

"S rozpočtem vycházíme špatně. Proto máme málo billboardů. Bohužel ty volby byly vyhlášeny brzo, my jsme s tím nepočítali. Počítali jsme, že se to bude počítat až od července, takže jsme museli snížit rozpočet," řekl.

Babiš dále uvedl, že příliš nevěří předvolebním průzkumům, zaznamenal nicméně, že v poslední době preference ANO klesají. Mají na to podle něj vliv pomluvy, které novináři udržují ve veřejném prostoru. V pondělí Babiš převzal obvinění v souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu farmy Čapí hnízdo.

"Naši voliči jsou inteligentní. Vybraní novináři to potřebují udržet v prostoru. To, že mám být obviněn, to přece všichni věděli," řekl. Postup policie označil za "prasárnu a účelovou záležitost". Zopakoval, že jde o deset let starou historii. "A teď ta mafie, která to organizuje, se snaží ovlivnit rozhodnutí OLAF," odkázal na vyšetřování dotace Evropským úřadem proti podvodům.

Náhoda podle Babiše není ani to, že slovenský ústavní soud bude ve čtvrtek rozhodovat o stížnosti Ústavu paměti národa proti dřívějším verdiktům. Podle nich je Babiš v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB veden jako její agent neoprávněně.

"To není náhoda, že je to takhle načasované. Ale co se bude rozhodovat? Na Slovensku se bude rozhodovat, kdy svědkové měli být zproštěni mlčenlivosti, ale to nemá žádný vliv na to, že jsem pravomocně vyhrál to, že jsem nespolupracoval a že na mě vedli spis bez mého vědomí," uvedl.

V kampani Babiš vsází na kontakt s voliči. "Bohužel člověk nemůže mluvit s každým občanem naší země, což by byla velká výhoda z mého pohledu. Dnes už lidé moc na mítinky nechodí, chodí spíš ti skalní," řekl. Hitem se podle něj stala kniha O čem sním, když náhodou spím, které rozdal 280 tisíc výtisků.

Na dotaz, ve kterých krajích má ANO sílu, Babiš řekl, že problémem je hlavně Praha. Tady očekává od první dvojice kandidátky ministra obrany Martina Stropnického a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, že získají víc voličů.