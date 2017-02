Babiš bude kandidovat z posledního místa

Andrej Babiš nebude lídrem kandidátky hnutí ANO ve Středočeském kraji. Naopak zaujme místo poslední. "Lidé kroužkováním mohou ukázat, jestli mě ve sněmovně chtějí," řekl Babiš delegátům sněmu ANO.

Andrej BabišFoto: Deník/Plíhal Libor

V úvodním projevu označil sytém vládnutí tradičních stran za prohnilý. Uvedl také, že při výběru některých ministrů neměl šťastnou ruku.

Ve chvíli, kdy šéf hnutí ANO tepal praktiky ČSSD, ODS a TOP09, v předsálí hejtman Olomouckého kraje Oto Košta líčil, jak ho regionální bossové ANO bez skrupulí odrovnalili.

Čtěte také: Andrej Babiš: Havel měl u nás zavést prezidentský systém



"Od loňského 8. listopadu mě neuvolněný radní Okleštěk neustále kontaktoval a vznášel požadavky na vedení kraje. Hrubě a bezprecedentně vstupoval so jeho řízení. To pro mě bylo nepřijatelné.



Od počátku bylo jasné, že jsem měl dovést hnutí k vítězství ve volbách a pak být nahrazen panem Oklešťkem," řekl Deníku Košta. Připomněl, že Okleštěk nestihl do dohodnutého termínu sepsta z podkladů všech radních programové prohlášení. Na Koštovu výtku jen odsekl: "Až to bude, tak to bude."



Hejtman dodal, že součástí tlaku na jeho odstoupení bylo pronásledování jeho ženy a její slovní napadání. "To byl moment, kdy jsem si řekl, že to nevzdám a rezignovat dobrovolně nebudu," sdělil evidentně rozhořčený doslihující hejtman a lékař Oto Košta.

Nepřehlédněte: Babiš kritizoval ostatní strany, prý se spojují proti ANO