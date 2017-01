Babiš: Bývalý výchovný ústav v Králíkách může stát prodat

Králíky - Budovu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách může stát prodat soukromému investorovi, nebo z něj udělat domov důchodců. Tyto varianty dnes při návštěvě města zmínil místopředseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) chce objekt proměnit na ženskou věznici pro 200 vězenkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy, což naráží na odpor obyvatel.

Andrej Babiš (ANO) na návštěvě bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách.Foto: ČTK/Vostárek Josef

"Nic není rozhodnuto, rád si vyslechnu vaše názory. Chceme to zkusit řešit. Chápu, že pan Pelikán nemá místo ve věznicích," řekl dnes Babiš asi třem desítkám lidí v Králíkách. Podle Pelikána ale není mnoho času rozhodnutí odkládat, protože počty vězňů stále rostou.

Podle vězeňské služby by ve věznici mohlo najít práci 120 lidí, mělo by v ní vzniknout učiliště pro odsouzené s obory kuchař, číšník a švadlena. Zařízení by spolupracovalo s místními dodavateli. Oba členové vlády dnes také jednali v místní firmě OMB Composites EU, která má zájem vězenkyně zaměstnávat, a setkali se i se zástupci samosprávy.

"Firmy mají nedostatek zaměstnanců. Najímání zahraničních pracovníků nefunguje," uvedl Babiš po jednání ve firmě OMB Composites EU. S ministrem Pelikánem chce ještě probrat další alternativy, kde by věznice mohla být. Nevyloučil ani možnost postavit nové vězeňské zařízení "na zelené louce". Podle Pelikána mají o zaměstnávání vězenkyň zájem i další firmy. Vzhledem k mírnému režimu plánované věznice by bezpečnostní opatření nebyla příliš náročná.

"V centru tohoto krásného města je úplně zbytečné, aby byli azylanti nebo vězni. Investor, Skirezort Sněžník, má eminentní zájem o tento objekt a chtěl by ho koupit a využít na byty pro své zaměstnance," řekl Michal Souček z iniciativy, která věznici odmítá.

Podle starostky Králík Jany Ponocné (Naše město) připadají v úvahu dvě možná řešení. "Výsledek je takový, že se buď pan ministr zákonným způsobem domluví s investorem na odkoupení domu, nebo tady věznici zřídí," řekla Ponocná novinářům.

Místním lidem vadí, že by vězeňské zařízení bylo umístěno poblíž centra města. Mají obavy jak z vězenkyň, tak z návštěv, které by za nimi jezdily. Podle jednatele společnosti Sněžník Martina Palána by existence věznice poškodila turistický ruch v oblasti. Záměr ministerstva v minulosti odmítl i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Králíky zorganizovaly loni v listopadu kvůli záměru ministerstva místní referendum. Zúčastnilo se jej 1571 lidí z 3513 oprávněných voličů, účast dosáhla téměř 45 procent. K platnosti plebiscitu je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent. Ze zúčastněných hlasovalo platným způsobem proti vzniku ženské věznice 1348 lidí, což představuje skoro 86 procent. Hlasování však nemůže zabránit ministerstvu v jeho plánech. Ministr spravedlnosti před časem uvedl, že nepovažuje výsledek hlasování za většinový nesouhlas, neboť v přepočtu s věznicí nesouhlasilo 38 procent oprávněných voličů.

Dětský výchovný ústav v Králíkách ukončil činnost na konci roku 2014. Králíky už o vypsání místního referenda o jeho využití jednou uvažovaly. Impulzem byl záměr ministerstva vnitra zřídit v objektu pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti byla část obyvatel i někteří politici. Měli obavy, že přítomnost cizinců by poškodila turistický ruch v regionu, přistěhovalci se nezačlení mezi místní a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo vnitra nakonec od svého plánu ustoupilo.