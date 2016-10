Babiš chce dokončit rok s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem

Praha, Lucemburk - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) chce dokončit letošní rok s vyrovnaným či přebytkovým státním rozpočtem. Novinářům to řekl během dnešního jednání ministrů financí zemí Evropské unie v Lucemburku. Ke konci září stoupl přebytek rozpočtu na 82,3 miliardy korun. Babiš dodal, že by byl pro vyrovnaný rozpočet i v příštím roce, navrhovaný schodek 60 miliard je kompromisem s koaličními partnery ČSSD a KDU-ČSL.

Andrej BabišFoto: ČTK

V letošním roce měl schodek podle schválené verze rozpočtu dosáhnout 70 miliard korun. "Očekávám minimálně nulu, možná přebytek. A snížíme dluh," řekl novinářům Babiš. Dodal, že jeho ambicí je dostat Českou republiku mezi pět nejméně zadlužených zemí v Evropě.

Vzhledem k vývoji plnění státního rozpočtu v posledních měsících je podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala jeho vyrovnané či mírně přebytkové hospodaření na konci roku reálné. "Důvodem je především nárůst příjmů státu, především daňových. Naopak výdaje oproti loňsku klesají, a to kvůli nižším investicím," uvedl.

Již dříve přitom řada analytiků upozornila, že za lepším hospodařením státu letos jsou z významné části nižší veřejné investice. "Z dnešního pohledu se už nezdá úplně nerealistické, že zůstane státní kasa v přebytku i na konci roku. Šlo by ovšem o nechtěný přebytek, vyvolaný neschopností státní administrativy realizovat infrastrukturní stavby," uvedl například počátkem září hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Dřímal dále upozornil, že je možné letos i snížení dluhu. "Stát totiž může využít likviditní rezervu, tedy zůstatky na účtech státní pokladny. Celkový veřejný dluh by měl podle našeho očekávání letos poklesnout pod 40 procent HDP poprvé od roku 2011," uvedl.

Do Sněmovny poslala na konci září vláda návrh rozpočtu, který počítá v roce 2017 se schodkem 60 miliard. "To je koaliční návrh. Kdybych o tom rozhodoval sám, tak bude vyrovnaný. Já jsem bojoval s představiteli ČSSD a KDU-ČSL, kteří navrhovali 85 miliard, takže nakonec jsem rád, že jsem to ustál na 60 miliardách," řekl. ČSSD podle něj neřeší ani dluh, ani deficit. "Jim je to úplně jedno, jestli budeme zadlužení, nebo ne," uvedl.

Babiš neupřesnil, zda by měl rozpočet z přebytkového dospět k vyrovnanému například kvůli utrácení. "Většinou se utrácí koncem roku. Ale otázka samozřejmě je, jestli ministerstva vyčerpají všechny peníze. Ministři jsou vždy aktivní, když jde o rozpočet, ale jsou méně aktivní, když mají čerpat," uvedl.