Babiš chce nižší daně a méně členů Parlamentu

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na sněmu svého hnutí navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně. U lidí s vyššími příjmy by chtěl daňovou sazbu zachovat. Prostor je podle něj i pro snížení sazeb daní DPH, odmítl naopak návrh ČSSD na vytvoření sektorové daně pro banky.

Peníze.Foto: DENÍK/ilustrační foto

"Chceme dlouhodobě předvídatelné stabilní daňové prostředí. Nechceme navyšovat daně, některé chceme stabilizovat a některé snížit," řekl Babiš. Daň 15 procent ze superhrubé mzdy podle něj znamená, že lidé s příjmy do 113 tisíckorun měsíčně nyní odvádějí z hrubé mzdy 20,1 procenta. Na lidi s vyššími příjmy se vztahuje takzvaná solidární přirážka, takže výše jejich daně z hrubé mzdy je 23 procent.

Babiš prohlásil, že u lidí, na které se nyní vztahuje solidární přirážka, by chtěl daňovou sazbu zachovat. U ostatních navrhuje její snížení, neupřesnil však, kolik by daň měla činit. Odmítl přitom návrh ČSSD na zavedení progresivní daně, jejíž nejvyšší sazba by byla 32 procent a vztahovala by se na lidi s příjmy od 50 tisíc korun měsíčně.

Čtěte také: Andrej Babiš: Havel měl u nás zavést prezidentský systém

"Vidíme prostor pro snížení sazby DPH," řekl Babiš s tím, že v minulosti činila snížená sazba daně z přidané hodnoty pět procent. Neuvedl však, zda by sazbu snížil na tuto úroveň nebo na nějakou jinou. Podle něj lze uvažovat i o snížení odvodů na sociální pojištění, naopak nechce zavádět speciální daně pro určitá hospodářská odvětví. ČSSD navrhla zavést bankovní daň, která by se určovala podle objemu aktiv dané banky.

Méně členů Parlamentu

Zároveň by chtěl snížit počet poslanců a senátorů ze současných 281 na 101, což by podle něj "určitě stačilo". Česko s ohledem na svou velikost nynější počet členů Parlamentu nepotřebuje. Menší počet zákonodárců by zajistil větší efektivitu, řekl dnes Babiš v úvodním projevu na sněmu ANO, které má rozhodnout o jeho znovuzvolení do čela hnutí.

Babiš by stál také o omezení délky trvání mandátu poslance jen na dvě volební období podobně jako u prezidenta. Oba návrhy by vyžadovaly změnu ústavy.

Nepřehlédněte: Babiš bude kandidovat z posledního místa

Říjnové sněmovní volby chce Babiš vyhrát tak, aby jeho hnutí mělo v budoucí vládě zásadní vliv. Obává se ale spojení ostatních stran proti ANO. Připomněl situaci v Královéhradeckém kraji, kde se po loňských krajských volbách ostatní strany proti vítěznému ANO spojily a odsunuly jej do opozice. Opakování takové situace na celostátní úrovní označil za reálnou hrozbu. "Tím by se ČR vrátila do starého systému kmotrolobbistů," prohlásil.