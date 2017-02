ANALÝZA: Babiš chce proměnit Česko. Pevnou rukou

Voliči budou mít letos na podzim na vybranou. Buď dají hlas zástupcům tradičních demokratických stran, nebo Andreji Babišovi. Víkendový sněm nenechal nikoho na pochybách, oč usiluje druhý nejbohatší Čech a zakladatel i největší sponzor hnutí ANO Andrej Babiš.

Chce vyhrát volby tak, aby mohl měnit ústavu a pomocí jednobarevné vlády pak utvářet republiku k obrazu svému. K tomu směřují pozměněné stanovy ANO, díky nimž teď bude moci neomezeně v kandidátních listinách škrtat či je doplňovat, ale také jeho návrh na snížení počtu zákonodárců z 281 na 101. Výrazně nižší počet poslanců by po přerozdělení hlasů ubral mandáty slabším stranám, zatímco vítěze by posílil.

HNUTÍ JSEM JÁ

„Když někdo z našich lidí selže, k odpovědnosti voláte mě, tak bych asi měl mít právo mluvit do sestavování kandidátek," řekl lídr ANO novinářům.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na to reagoval slovy, že „v hnutí ANO začíná příklon k naprosto autoritativním prvkům". Šéf STAN Petr Gazdík v diskusi na ČT dokonce uvedl, že to začíná zavánět Severní Koreou.



Sobotka i Gazdík mají pravdu, že pokud se znelíbí členské základně, na postu předsedy je nic neudrží. Nedobrovolný odchod Andreje Babiše z vedení jeho ANO je nepředstavitelný, což demokratické není. Voliči to ovšem vědí. A jisté je, že mají plné zuby funkcionářů, kteří 25 let směňují místa ve státních úřadech za hlasy na stranických konferencích a sjezdech. Ještě víc jim možná vadí nevýkonnost státního aparátu a byrokratická rozbujelost. Miliardář Babiš na vykazování činnosti, nejlépe čtyřmo, není zvyklý. Jeho pracovní metodou je úkolování a rozhodování.

Jenže ve vlastní firmě následky špatných rozhodnutí nesl vždy sám, pokud se stane premiérem, pocítí je každý občan ČR. Když na sněmu vypálil plán na snížení daní z příjmů lidem s platem do 113 tisíc korun, Bohuslav Sobotka opáčil, že to je mlácení prázdné slámy, neboť Babiš neřekl, kde na to vezme.



Stejně je to s Babišovými představami o masivních investicích do dopravních a dalších staveb. Jak to bude dělat? Změní zákony tak, aby nikdo nemohl bránit státní, tedy jeho vůli?



„Výzvy, aby voliči dali hlasy hnutí ANO, které konečně všechno změní, jsou do značné míry rétorika. Všichni totiž vědí, že i ta příští vláda bude koaliční, padesát procent pro ANO není reálných. Andrej Babiš by si spíš měl dát pozor, aby neustálým zdůrazňováním toho, jak všichni okolo něj jsou prohnilí, nepřišel o možné partnery," řekla Deníku politoložka Vladimíra Dvořáková. Dodala, že lidé chtějí dopředu vědět, s kým by byl jejich favorit schopen vládnout a plnit předvolební sliby.

HRADNÍ OTAZNÍK

Babiš, nejsa svazován pravicovými či levicovými kánony, může vyzobávat pozitiva ze všech směrů. Proto se také na sněmu přihlásil k prvkům přímé demokracie a furiantsky oznámil, že o sněmovnu se bude ucházet z posledního místa kandidátky, aby o jeho osudu rozhodli lidé, nikoli stranická centrála.



Delegáti si vybrali i své místopředsedy, překvapení se ani v tomto případě nekonalo, silnou pozici potvrdili Jaroslav Faltýnek, Petr Vokřál a Richard Brabec. Nejvíce pozornosti vyvolalo hlasování o Martinu Stropnickém. Jen jednoznačný mandát ho mohl postrčit k prezidentské kandidatuře. Získal 174 hlasů, po Babišovi nejvíc. Brána k hradní zteči se mu tedy otevřela.