Babiš: Chci snižovat odvody nebo přímé daně

Praha – Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nehodlá vyslyšet podnět TOP 09 ohledně vrácení dvou sazeb DPH na předkrizovou úroveň, tedy na 10 a 20 procent.

Andrej BabišFoto: Deník/Martin Divíšek

„Snížení DPH je nesmysl. Například u léků se do jejich cen nijak nepromítlo. Proto bych raději šel cestou snižování odvodů nebo přímých daní. Prioritou je zvyšování důchodů a platů," řekl Andrej Babiš. Naopak Kalouskův návrh na zrušení zdanění dividend původně vítal.

„Z Česka odchází 1950 miliard korun do zahraničí a v tom jsou i dividendy podnikatelů, kteří si založili firmy jinde. Přemýšlel jsem o tom, jestli by je třeba toto opatření nepřimělo k návratu domů," sdělil Babiš. Odmítl, že by ho motivoval jeho prospěch, neboť v tom případě by nemusel z 30miliardového zisku Agrofertu odvést 4,5 miliardy na daních. „Je to nesmysl, Agrofert stejně musím dát pryč, takže se mě to vůbec netýká," řekl v rozhovoru pro Deník, který vyjde v Deníku v sobotu.