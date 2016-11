Babiš: ČSSD lhala, že "lex Babiš" nepostihne současné ministry

Praha - Pokud by se znovu obnovila balkánská migrační trasa, po níž by z Turecka do Evropy proudili migranti, Česká republika by Srbsku poskytla pomoc. Podporuje také členství země v EU. Novinářům to dnes na Hradě po setkání se srbským protějškem Tomislavem Nikoličem řekl prezident Miloš Zeman. Hlavy obou států podepsaly vzájemnou dohodu o spolupráci v kultuře, vědě a sportu.