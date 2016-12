Babiš: ČSSD si spolu s ODS udělaly z ROP dojnou krávu

Praha - Sněmovní volby by nyní poměrně výrazně vyhrálo ANO. Jeho náskok před druhou ČSSD se proti listopadu o něco zvýšil. Mírně oslabila KSČM, která by skončila třetí. Do dolní parlamentní komory by se nyní ve volbách dostalo celkem šest seskupení vyplývá z prosincového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky dnes obdržela ČTK.