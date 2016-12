Babiš: Daňové změny podle ČSSD vyženou z Česka úspěšné firmy a lidi

Praha - Daňové změny, o kterých uvažuje ČSSD, by z Česka vyhnaly úspěšné lidi a firmy. Uvedl to ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sociální demokraté chtějí voliče zaujmout především progresivní daní. Z dnešního jednání širšího vedení ČSSD zní také myšlenka, že ANO a sociální demokracie budou hlavními a jedinými uchazeči o vítězství v příštích volbách do Sněmovny. "Nechápu, proč mě a mé hnutí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pořád kritizuje," uvedl Babiš.

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.Foto: Deník/Martin Divíšek

ČSSD chce propad v předvolebních preferencích řešit oslovováním svých tradičních voličských skupin, v posledních dnech její představitelé hovoří o zavedení progresivní či sektorové daně. Babiš takové myšlenky odmítá. "ČSSD nám chce zavádět rozpočtově nezodpovědný stát. Rozdávat sociální dávky všem a navyšováním daní z Česka vyhnat úspěšné lidi a firmy, které dávají lidem práci," napsal Babiš redakci v textové zprávě. Sociální demokraté hovoří o tom, že kvůli srovnání nerovností by měli bohatší platit vyšší daně, lidé s nízkými a průměrnými příjmy by měli naopak mít odvody nižší. "Takové nápady ČSSD já za sociálně odpovědné nepovažuji, je to jenom bezhlavé plýtvání veřejnými penězi a kupování si hlasů voličů," uvedl předseda hnutí ANO. Sobotka po říjnových krajských volbách hovořil o tom, že ANO lépe než ČSSD dokáže prezentovat svou práci. Na dnešním jednání zaznělo, že sociální demokracie považuje ANO za svého hlavního soupeře. "Nechápu, proč mě a hnutí ANO pan Sobotka pořád kritizuje. Naše vláda je rozpočtově nejúspěšnější ze všech polistopadových vlád, snižujeme dluh a máme přebytkový rozpočet," uvedl Babiš. Čtěte také: Zaorálek: Dlouhodobý program ČSSD řeší daně či bezpečnost ODS kritizuje záměr sociální demokracie na daňové změny

Občanští demokraté kritizují záměr sociální demokracie na radikální změny v daňovém systému. Například podle poslance Jana Skopečka (ODS) mají být daně nízké a jednoduché, tedy opak záměru ČSSD. Kritika se ozývá i z hnutí ANO, koaličního partnera ČSSD.



V posledních dnech představitelé ČSSD hovoří o zavedení progresivní či sektorové daně. Návrhy na daňové změny zazněly i při dnešním zasedání ústředního výboru ČSSD, na kterém její vrcholní představitelé mluví třeba o volebním programu.



"Daně mají být nízké a jednoduché, tedy pravý opak toho, co dnes představil Bohuslav Sobotka a jeho ČSSD v rámci své daňové revoluce," uvedl v tiskové zprávě Skopeček. Podobnou revoluci musí podle něj "každý rozumný člověk" odmítnout. "Více sazeb daní, a tedy ještě složitější daňový systém, zvýšení daní pro úspěšné jednotlivce i firmy, a tedy i nižší motivace k aktivitě a práci, je asi vysněná cesta ČSSD," poznamenal Skopeček. Taková cesta podle něj ohrozí prosperitu České republiky. Uvedl, že daňové návrhy ČSSD míří na úspěšné jednotlivce a firmy a ve společnosti vyhloubí příkopy.



Kriticky se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala. "Pan premiér se na konci svého funkčního období probudil. Roky ve vládě ustupoval Agrofertu a teď volá po radikální změně. Zní to směšně," uvedl na twitteru. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija na stejné sociální síti uvedla, že "progresivní daň je nejstupidnější přístup, který spatřil světlo světa". Lidé a firmy budou podle ní ještě víc vyvádět příjmy mimo Českou republiku.

Autor: ČTK