Babiš: Do vlády bych navrhl odborníky, kteří na to mají

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce vyhrát volby a stát se českým premiérem. Uvedl to v rozhovoru s Deníkem, který přineseme už zítra.

Podle jeho slov sdělené policejní obvinění v kauze Čapí hnízdo závěr kampaně neovlivní. „To přece všichni čekali. Hnutí ANO uspělo, nerozpadlo se, má šanci vyhrát volby, takže když mě nejde odstranit politickými prostředky, musejí to udělat jinak. Proto potřebují udržovat v prostoru Čapí hnízdo a lidem říkat, že nemůžu být premiér, neboť jsem obviněný, což je nesmysl,“ míní.

Vyjadřuje se i k zahraniční politice, v níž by se měl ministr obrany snažit o zapojení evropských států NATO do boje s terorismem a ochrany vnějších hranic. Pokud by se stal premiérem, jezdil by Babiš do Bruselu a tlačil, aby nevymýšlel „různé pitomosti“ typu biopaliv či elektromobilů.

Do vlády by šéf hnutí ANO povolal odborníky, kteří vůbec nemusejí být poslanci. A se smíchem odmítl, že by ministrem zahraničí mohl být Tomio Okamura: „Nepochopím, jak lidé mohou důvěřovat člověku, který šel do politiky nejdřív jako loutka Víta Bárty a teď se znovu mluví o tom, kdo všechno za ním stojí. Tak ať pan Okamura ukáže všechna svoje daňová přiznání za posledních 20 let, jako jsem to udělal já. A také výsledky svých firem, protože billboardy má všude, ale nikdo neví, kde na to bere peníze, takže by bylo dobré, aby to řekl.“

CO SE V ROZHOVORU DOČTETE

O antibabišovské koalici…

„Je jasné, že establishment, který tu máme – Zaorálek, zakladatel Občanského fóra, je tu 27 let. Kalousek, lidovec a teď TOP 09, 27 let. Benda z ODS 26 let. To jsou pořád stejní lidé, kteří vždycky zničili každého, kdo chtěl s korupční hydrou skoncovat.“

O touze ovládnout celou zemi…

„To celé je nesmysl. Svoji ministerskou funkci jsem nikdy nezneužíval, na rozdíl od Miroslava Kalouska. Ten zneužil FAÚ k tomu, aby obvinil Alexandra Vondru z podvodu za 500 milionů korun v ProMoPro. Vždyť o panu Kalouskovi kolují legendy o tom, v jakých kšeftech kdy figuroval. Jen na ministerstvu financí jsem prokázal, že chtěl ukrást 30 miliard na ekologické zakázce, že to chtěl někomu přihrát.“

O zahraniční politice…

„NATO vzniklo v roce 1949 a v prvním projevu zaznělo, že Američani mají být v Evropě, Sověti daleko a Němci u země. Jediný nepřítel byl tehdy Rusko, ale časy se změnily. Náš nepřítel je terorismus a evropské armády v rámci NATO mají jiný zájem než USA, Kanada nebo Turecko. My musíme ubránit evropský kontinent a zastavit ilegální migraci.“