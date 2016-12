Babiš je nejvlivnější Čech. Vybral ho server Politico

Praha – Zatímco doma Andrej Babiš schytává kritiku za elektronickou evidenci tržeb a musí vyřešit svůj střet zájmů, aby své postavení politika a podnikatele sladil se zákonem, ve světě ho vnímají jako významnou osobnost. Po ceně časopisu GlobalMarkets pro nejlepšího ministra financí rozvíjejících se evropských zemí za rok 2016 ho nyní bruselský server Politico.eu vybral jako Čecha, který letos nejvíc přispěl k formování Evropy.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

Exkluzivní informaci Andrej Babiš Deníku potvrdil: „Jedu si pro cenu do Bruselu příští úterý. Byl jsem hodně překvapený. Myslím, že to je díky mé tvrdohlavosti ohledně prosazování reverse charge. Oni mi tam tak i přezdívají." Loni cenu za Českou republiku převzal matematik, podnikatel a zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. Mezi 28 vlivnými lidmi jsou každoročně zastoupeni politici, altivisté či novináři. Za Maďarsko byl loni dekorován premiér Viktor Orbán, za Španělsko lídr strany Ciudadanos Albert Rivera, za Slovensko jeho velvyslanec v NATO Tomáš Valášek. Výběr osobností je pestrý, o čemž svědčí fakt, že ocenění se dostalo jak bavorskému premiérovi Horstu Seehoferovi, který je k přijímání migrantů skeptický, tak zakladatelům kampaně Refugees Welcome.

Rozhovor s Andrejem Babišem přinese Deník již v sobotu.