Babiš je proti přijetí eura. Odmítá i další sbližování s EU

Šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš odmítá přijetí eura a jakékoliv další sbližování v rámci Evropské unie. Prosazovat bude vícerychlostní model Evropy, podle něj by země měly mít volbu integrovat se někde více, někde méně. Vicepremiér to řekl v rozhovoru pro týdeník Euro.

"Já nechci euro. Chci, abychom si zachovali korunu, a mohli tak zásadním způsobem ovlivnit ekonomiku, pokud bude nějaký problém. Ani jakékoli další integrace bych určitě nechtěl," řekl Babiš. Bližší integraci s evropskými státy zavrhuje navzdory tomu, že jeho hnutí patří v Evropském parlamentu k liberální frakci Aliance liberálů a demokratů (ALDE), která prosazuje pravý opak, píše server.

Babiš si nemyslí, že kvůli brexitu by se Česko stalo čistým plátcem do evropského rozpočtu. "Určitě ne. Ani po roce 2020. Otázka je, jestli ty peníze, které dostáváme, mají smysl. Pro mě nemají smysl hlavně ty měkké programy," uvedl. Připomněl, že ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) dostala na roky 2014 až 2020 57 miliard korun, neuvěřitelnou sumu například na rekvalifikace.

"Nevím, koho budeme školit a rekvalifikovat, když úřady práce nemají koho nabízet, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Přitom to musíme spolufinancovat z českých peněz," podotkl Babiš. Posteskl si, že je škoda, že země nemá větší vliv na to, kam ty peníze použije. "Potřebujeme je směřovat hlavně na hmotné investice. Máme obrovský investiční deficit," uvedl.

Členské státy EU by podle vicepremiéra měly samy říct, na kterých evropských projektech chtějí participovat a na kterých ne.

"Já nechci mít migrační politiku s Francií nebo Německem. My chceme mít svoji migrační politiku úplně jinou než ostatní státy," míní. Česko by podle něj samo mělo rozhodovat o tom, kdo bude v zemi pracovat, komu se poskytne humanitární pomoc. "Každý stát má nějaké zájmy, my musíme bojovat za české národní zájmy. My nechceme mít ten multikulturní model," dodal.