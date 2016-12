Babiš: Jsem manažer obyvatel této země a mám co nabídnout

Spuštění první fáze EET i snahy o zavedení různých výjimek udaly tón veřejné debatě končícího týdne. Kromě toho byl přijat zákon o střetu zájmů, který bude mít pro Andreje Babiše dalekosáhlé důsledky. Není divu, že během rozhovoru občas křičel, odbíhal pro různé materiály a maily od občanů, kroutil hlavou, ale také se srdečně smál. I když tvrdí, že je naštvaný, hlavně na Bohuslava Sobotku, evidentně je odhodlaný poprat se o vítězství ve volbách a další čtyři roky vést zemi.

Start elektronické evidence tržeb (EET) nebyl zrovna snadný. Všude zní spousta kritiky a ve sněmovně se objevilo tolik návrhů na její dodatečnou úpravu, včetně vašich, že je tudíž skoro namístě otázka, zda nejde o mrtvý projekt?

Určitě ne. Moje návrhy, které se ovšem týkají hlavně dalších etap EET, byly jen dva. Deset let tu máme zákon o dani z příjmu, díky němuž může živnostník finanční správu požádat o sjednání paušální daně. Když se s ní na základě předloženého výkaznictví domluví, zaplatí jednu částku a nemusí vést účetnictví. Využívalo se to málo, a tak chceme tento institut rozšířit a nabídnout ho lidem, kteří i jako zaměstnanci občas podnikají a jejich příjmy nepřesahují 250 tisíc korun ročně.

Neptám se ani tak na techniku návrhu, i když mi připadá úsměvné, že jste na to přišel až po kontaktu s 89letou babičkou z Kladna…

To jsem uvedl jako příklad. Moje dodatečné návrhy nemají nic společného s první vlnou. Jde o to, že teď je ve sněmovně druhé čtení zákona o dani z příjmu.

Paušální daň

A o tom je řeč. Vy jste při něm načetl úpravy týkající se paušální daně a osvobození e-shopů od EET, v nichž se platí kartou. Jenže lidovci navrhli další změny, podle nich by se z EET měli vyjmout paušalisté s ročním hrubým příjmem do pěti milionů, živnostníci s obratem do 414 tisíc korun a farmářské trhy.

Lidovecké návrhy jsou všeobecné výjimky, které my nechceme, a proto je nemůžeme podpořit. Můj podnět je ale rozumný, protože živnostníci mnoho let volají po zjednodušení daňových pravidel. Budou přesně vědět, jakou daň zaplatí, nemusí vést složitou evidenci, oni ani správce daně nebudou ztrácet čas kontrolou a navíc stát aspoň malou daň vybere.

Jak to, že jste to odhalili až teď, týden před spuštěním EET?

Vzniklo to spontánně. Celý život jsem měl nějaké myšlenky. Něco vás napadne, takový mžik, náhle to vidíte. Třeba že založím hnutí. V rámci debaty o EET jsme prostě přišli na možnost oživit institut paušální daně. A e-shopy? To jejich majitelé se probudili na poslední chvíli, netušili, jak je to technologicky složité, když existuje osmnáct druhů plateb. Teď to všichni začali řešit.

„Většinou tedy končí ti, kteří daně neplatili. Všichni se musejí rozhodnout, jestli chtějí podnikat férově, nebo vůbec."

Skoro se nedivím, když vám premiér vyčítá, že věc nemáte pod kontrolou, neboť za pět minut dvanáct přicházíte se stále novými úpravami a vnášíte do EET chaos.

Jasně. A když tu on dělal ministra, tak neměl žádné nápady, akorát nasekal 400 miliard dluhů, prodal kamarádům OKD nebo Škodu Plzeň, které poslal 11 miliard na ekologické zátěže. To je všechno, co na financích dokázal. S kolegy na ministerstvu financí jsme udělali víc práce než všichni ministři před námi, zavedli jsme daňovou KOBRU, zákon o hazardu, registr účtů, kontrolní hlášení DPH, zákon o prokazování původu majetku a desítky dalších. S paní náměstkyní Schillerovou pracujeme na EET 18 hodin denně. Uvědomte si, jaký je to gigantický projekt, museli jsme to stihnout za sedm měsíců od přijetí zákona, předtím jsme nemohli nic připravit, každý do toho házel vidle, dávali na nás trestní oznámení.

Nebojíte se, že se záměr narovnat podnikatelské prostředí zhroutí kvůli výjimkám, které navrhujete?

Nejsou to výjimky, je to jen možnost požádat o paušální daň. A nic se nezhroutí. Od 1. listopadu běží zcela bez problémů pilotní provoz. To je přece unikátní, že jsme vše vyzkoušeli, ne jako registr vozidel nebo sociální dávky, kdy jim to pak padalo při ostrém spuštění. Všechno funguje. Pozměňovací návrhy s tím nemají nic společného. Ty vznikly, protože lidem naslouchám, učí nás život. Paušál se může týkat babičky z Kladna, studenta z Olomouce, jenž provozuje malé Café, nebo paní, která ušije a prodá deset podprsenek ročně. Ale mluvíme až o druhé a třetí nebo čtvrté fázi, ne o první.

Návrhy lidovců

Proč nepodpoříte návrhy lidovců, kteří asi také lidem naslouchají?

Obávám se, že oni to stále nepochopili, nejdřív vůbec nechtěli třetí a čtvrtou vlnu, pak chtěli vyjmout farmářské trhy a teď volají po paušální výjimce. My s tím nesouhlasíme. Výjimky nechceme. A hysterickou reakci ČSSD vůbec nechápu, sociální demokraté s námi odmítají mluvit o čemkoli, pan premiér se po krajských volbách úplně proměnil, od rána do večera na mě a na ANO útočí. Nechápu, proč si to nenechá vysvětlit.

A můžete vysvětlit mněa hlavně tisícům živnostníků s příjmem do milionu korun ročně, proč pro ně nezavedete paušální daň kolem 25 tisíc, aby jim ubylo papírování, stát z toho měl jistý příjem a všichni byli spokojeni, aniž by se museli zapojit do EET?

Nebylo by to jednodušší a už vůbec ne spravedlivé vůči všem ostatním, hlavně zaměstnancům. Daně musejí platit všichni. Hranicí 250 tisíc jen reagujeme na ty nejmenší, jejichž daně pro rozpočet nikdy nebudou zajímavé. Pokud bychom jim nenabídli paušál, mohli by skutečně skončit, a to by byla škoda.

I tak spousta hospodských skončí, třeba proto, že jim EET připadá moc složitá.

Taky dostávám plno mailů. Třeba tady, vidíte, Michal Baron mi napsal, že hospodu zavřel, neboť v minulosti nepřiznával všechno, aby nespadl do DPH. Tak to raději pustil a nechal se zaměstnat. Většinou tedy končí ti, kteří daně neplatili. Všichni se musejí rozhodnout, jestli chtějí podnikat férově, nebo vůbec. Všem těm poctivým chci ale poděkovat, že s námi do toho šli.

Když se všechno povede, v roce 2018 má být v systému EET kolem 600 tisíc lidí a veřejné rozpočty si díky tomu mají polepšit o 18 miliard korun. Za těmito čísly si stojíte?

Určitě. To je realistický odhad. Já po těch hospodách chodím.

A oni vám tam nadávají do zlodějů, jak jste se svěřil…

Ale to bylo na začátku, pak jsme spolu popili a skámošili se. To totiž byli číšníci, kteří berou jedenáct tisíc a zbytek dostávají bokem. Vysvětlil jsem jim, že teď budou mít plnou výplatu, lepší odvody na důchod, zdravotní pojištění, všechno. A důležité je přece i to, že od 1. prosince se v restauracích snižuje DPH na jídlo a nealko. Hospody by na tom měly vydělat a nemají důvod zvyšovat ceny, úspora na DPH jim časem náklady s EET pokryje. Mimochodem, když jsem chtěl snížit DPH na točené pivo, tak jsme spočítali, že na něm vybereme 260 milionů daní, ale podle spotřeby hektolitrů jsme měli dostat 2,6 miliardy! Každý tedy ví, jak to u nás chodí.

Snížení DPH

Proč v době, kdy se ekonomice daří, neuvažujete o plošném snížení DPH na předkrizové sazby 10 a 20 procent, jak navrhuje Miroslav Kalousek?

Ekonomice se daří, protože jsme to tady na ministerstvu odpracovali a řídím to jako rodinnou firmu, i když se mi kvůli tomu smějí. Zavedli jsme věci, které tu nikdy nebyly.

To už jsem slyšela, ptám se na DPH.

Když jsme dali DPH u léků 10 procent místo 15, nijak se to nepromítlo do jejich ceny a pacienti z toho nic neměli. U jídla, nealka a točeného piva je to jiné, protože pokles DPH se dostane ke správným adresátům jak teď od 1. prosince, tak výhledově, kdy bychom měli snížit DPH u těchto komodit na 10 procent. Avšak celkově lepší cesta je snižovat odvody nebo přímé daně. Hlavní prioritou přitom zůstává zvyšování důchodů a platů. A zásadní je, aby daně platili všichni. Kalousek zvýšil daně o 26 miliard a za naší vlády jsme lidem 19 miliard vrátili. On chce teď rušit to, co sám zavedl.

A má pro to argumenty. První zvýšení nižší sazby DPH z 10 na 14 šlo na vrub důchodové reformy, kterou vy jste zrušili. Druhé na 15 a 21 bylo kvůli finanční krizi.

Neříká pravdu, ty věci vůbec nesouvisejí.

Když ale šéf TOP 09 navrhl, abyste se vrátil k jeho návrhu zrušit zdanění dividend, přivítal jste to.

To byla jen úvaha. Pan premiér na mě samozřejmě útočí, že to dělám kvůli sobě, což je nesmysl. My tady máme problém, že velcí čeští podnikatelé odešli z ČR, za deset let do zahraničí odplulo 1950 miliard na dividendách. Ti lidé přitom zbohatli tady a měli by tudíž platit daně v Česku. Přemýšlel jsem tedy o tom, jestli by je tahle daňová změna nemotivovala k návratu zpět. Důležitá je ovšem také právní jistota a likvidace insolvenční mafie. A hned jsem byl napadnut, že…

…že Agrofert má 30miliardový zisk a v případě nedanění dividend byste si vyplatil 4,5 miliardy.

Paní redaktorko, já ten Agrofert musím i tak dát pryč, takže se mě to fakt vůbec netýká. Já totiž tady nemám žádná práva. Mluví se o lidských právech a mně se upírá to hlavní, totiž něco vlastnit a zároveň jít do politiky.

Právě to se řeší v zákonu o střetu zájmů, který byl schválen ústavní většinou poslanců.

Myslíte zákon o střetu mezi advokátem Pokorným a panem premiérem, nebo jaký?

Nic podobného se nedá prokázat, žádné takové propojení ve smyslu střetu zájmů neexistuje.

Dá se prokázat, jaké kauzy pan Pokorný zastupuje proti našemu státu.

Je advokát, může zastupovat, koho chce. Ovšem váš střet zájmů je zcela zřetelný. Jste majitelem prosperujícího holdingu Agrofert.

Akcionářem.

Jediným akcionářem.

Agrofert letos prosperuje méně než v minulém roce, tak doufám, že příští rok budou všichni slavit a budou spokojeni. Na druhé straně prosperuje stát, protože jeho finance řídím jako finance rodinné firmy.

Vlastnictví médií

Do holdingu Agrofert patří i velký mediální dům. Proč se vystavujete zbytečné kritice a dostal jste se do střetu zájmů?

Protože jsem nechtěl žít v zemi, kde kmotr přes premiérovu milenku řídí ekonomiku, o všem rozhoduje a podnikatelé mu musejí líbat prsten. Já jsem nevěděl, do čeho jdu, a považuji za absurdní, že člověk s mojí historií mohl takhle uspět.

To je zvláštní, máte pravdu.

No a vidíte. Svět se mění. Všichni teď mluví o hnutí, třeba pan Trump. Francouzský exministr hospodářství Macron založil hnutí Vpřed a chce kandidovat na prezidenta. V Itálii je to Hnutí pěti hvězd Bepeho Grilla. Ale jenom hnutí ANO se stalo stabilní součástí politického systému a třikrát za sebou vyhrálo volby.

Zákon o střetu zájmů

Tak zpátky k zákonu o střetu zájmů. I extravagantní populista Donald Trump po svém zvolení prezidentem USA řekl, že převede svůj majetek na děti, neboť se chce plně věnovat svěřené funkci. Takže co uděláte vy, když norma bude od příštího září platit?

Ne ne. V tom je právě ten podvod. Pan premiér a pan Chvojka říkali, že se bude týkat až členů příští vlády, ale to není pravda. Bude to platit už patnáctý den od vyhlášení, čili velmi brzy.

„Ekonomice se daří, protože jsme to tady na ministerstvu odpracovali a řídím to jako rodinnou firmu, i když se mi kvůli tomu smějí. Zavedli jsme věci, které tu nikdy nebyly."

Ale jen u investičních pobídek, veřejných zakázek a dotací.

Samozřejmě, to ale moje firmy ohrožuje. Každý mluví o dotacích, tak fajn. Moje firmy mají dotace jako každý jiný zemědělec.

Těch se to netýká, zákon se vztahuje na nenárokové dotace.

Není to jisté. Agrofert má 110 tisíc hektarů pozemků v nájmu a každý rok platíme majitelům 340 milionů, což je víc než půlka naší dotace. Svoji pozici jsem nikdy nezneužil, naopak vstup do politiky moje firmy ohrožuje.

Nikdo vám nebrání z politiky odejít a pečovat výhradně o vlastní majetek.

Samozřejmě, to by se každému líbilo, to by všichni slavili, celý establishment, ten matrix.

Jestli chcete v politice zůstat a pomýšlíte na vítězství ve sněmovních volbách, tak se svým majetkem něco udělat musíte, třeba ho převést do svěřeneckého fondu.

Já to nepochybně vyřeším, nebojte se. Korektní by ale bylo, kdyby se neměnila pravidla za pochodu. Mohlo se počkat s účinností na leden 2018. Možná pak už ve vládě nebudu, tak jsem si všechno mohl nechat a nic nemusel převádět. Takhle mi to jen způsobí škodu a náklady. Je to protiústavní a já se budu bránit.

Kdyby zákon platil od 1. ledna 2018, neudělal byste to?

Nemám problém se zákonem o střetu zájmů, ale s tím, že mě podvedli. Pan Sobotka teď každý den předvádí, že stupňování slova nepřítel je úhlavní nepřítel, koaliční partner.

Přece jste musel předpokládat, že poslední rok vládnutí nebude idylický.

To jsem nepředpokládal. Začalo to už před krajskými volbami a já přece nemůžu za to, že pan Sobotka prohrál troje volby, mají hledat příčinu u sebe.

Bude vůbec možné za rok vytvořit nějakou funkční vládu, když se vztahy tak vyostřily?

Ale to neplatí o všech, paradoxně s některými lidmi z ČSSD mám po krajských volbách lepší vztahy než předtím.

Kupříkladu s jihočeským hejtmanem Zimolou.

Nechci jmenovat, pana Zimolu jsem viděl asi dvakrát v životě. Všechno závisí na tom, jací tam budou lidé. Chápu, že navenek politici mohou nějak vystupovat, ale pokud si s nimi nemáte co říct ani za zavřenými dveřmi, nemůže to fungovat.

I vy, nepolitik, už jste asi pochopil, že si partnery nebudete vybírat podle sympatií, nýbrž na základě výsledku voleb.

Jo, to jsem pochopil. Velice dobře. Na rozdíl od nich ale já v případě neúspěchu neskončím v advokátské kanceláři jako pan Hašek a možná pan premiér. Vrátím se do firmy a k rodině.

Momentálně jste ve fázi…

Jsem nas..nej, v takové jsem fázi. Tak v jaké?

Že jste se rozhodl volby vyhrát.

Chci v nich uspět, protože mám lidem co nabídnout. Vždy jsem se uměl postarat o rodinu, o přátele, o zaměstnance a taky o sebe. A myslím, že bych se o naši rodinnou firmu, Českou republiku s deseti miliony členů, taky byl schopen postarat. Něco jsem v životě dokázal, ale měli by mě soudit podle toho, co jsem udělal za poslední tři roky v politice, ne v minulosti. I když já jsem vždy podnikal podle zákonů, a pokud měl stát blbé zákony, je to jeho problém. Dnes se snažím dělat pro stát dobré zákony.

Změny názorů

Opozice vám vyčítá, že ANO nemá pevný program, protože vy měníte názory podle toho, co je zrovna žádáno.

Ale já vnímám lidi, vytvářím si názory na základě debat s nimi, chodím mezi ně. Proč bych nemohl měnit názory pod tíhou argumentů? Přečtu vám názor jednoho velmi moudrého muže: „Nejde o to na základě mandátu z voleb vládnout, ale řídit vývoj společnosti ve spolupráci s veřejností, jíž budou nabízena řešení prostřednictvím odborně fundovaných lidí, kteří se sdružili v hnutí." Proto říkám, že já jsem manažer obyvatel této země.

Jenže někdy mohou mít lidé i hodně hloupé nebo nedemokratické nápady. Ne vždy se vyplácí jim chodit bezhlavě vstříc.

Ale já o všech přemýšlím a nesním všechno i s navijákem. Je to pro mě inspirace, přece nemohu všechno vědět a netvrdím, že mám vždy pravdu. Snažím se lidem naslouchat, nikdy jsem se nepovažoval za supermana.

A předložíte jim nějaký volební program?

Samozřejmě, předložím dlouhodobou vizi i volební program.

Ten se budete snažit plnit, nebo ho jako eventuální premiér budete měnit podle nálad ve společnosti?

Neklaďte mi provokativní otázky. Nejsem odkázaný na to, abych byl v politice. Neživím se tím. Neberu plat, ten posílám samoživitelkám. Lítám do Bruselu ekonomickou třídou, platím daně, zaměstnávám lidi, moje firmy investují, stát nestojím ani korunu. Ano, je to nepochopitelné. Pochopit, že peníze pro mě nic neznamenají, může jen někdo v mém věku a v mé situaci.

Co s tím programem, budete se jím řídit?

Jistě, bude totiž dobrý. Chceme nízké daně, vyrovnaný rozpočet, stát, který lidi nebude otravovat, stabilizovaný nízký dluh, maximálně možný objem investic. A také mi je líto sociálně slabších lidí, důchodců, takže proto se náš program jeví jako částečně pravicový a částečně levicový. Teď už si s tím vím rady. Když jsem šel do politiky, tak jsem na to čučel jak péro z divanu, vždyť byly předčasné volby a já lidi sbíral na chodníku. Myslel jsem si, že budeme mít šest ministrů, lidovci tři, takže budou hlasovat s námi jako středopravicová strana. Ale samozřejmě hlasují s ČSSD. Byl jsem naivní hlupák.

Tak s kým ten úžasný program budete naplňovat?

Je důležité, aby ho eventuální partneři ANO vzali za svůj. Jenže to je složité, protože zatím ho přijalo velmi málo špičkových politiků. A víte proč? Podstatou mého programu totiž je, že nelžu, nekradu a pracuju pro lidi. Ale někteří lžou, kšeftují pro sebe a svoje strany a hlavně dělají všechno pro to, aby se tam udrželi.