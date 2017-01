Babiš k výzvě: Jako jediný politik jsem zveřejnil všechny příjmy

Praha - Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) řekl, že jako jediný politik zveřejnil všechny své příjmy od roku 1993. Vyzval předsedy ostatních stran zastoupených ve Sněmovně, aby udělali totéž. Babiš tak reagoval na výzvu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), aby vysvětlil nejasnosti ohledně svého majetku.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

Babiš zopakoval, že jeho příjmy jako zaměstnance po zdanění dosáhly 1,5 miliardy korun a kromě toho měl příjmy nepodléhající zdanění ve výši zhruba jedné miliardy korun. "Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993," řekl Babiš s tím, že jeho výdělky stačily na nákup dluhopisů jeho holdingu Agrofert v roce 2013 i na jeho živobytí.

Sobotka podle Babiše měl příležitost se ho na výši příjmů zeptat a neměl posílat vzkaz přes média. "Mně je líto, že premiér, který byl ministrem financí, nerozumí, co to jsou hrubé daněné příjmy a příjmy, které nepodléhají zdanění," podotkl Babiš.

"Já bych rád vyzval všechny předsedy parlamentních stran, a hlavně pana Sobotku, aby zveřejnili veškerý majetek a všechny svoje příjmy od roku 1993, jak jsem to udělal já, a kolik daní zaplatili. Ať to udělá pan (předseda ODS Petr) Fiala, pan Sobotka, pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek, všichni," řekl vicepremiér.

Sobotka vyzval Babiše, aby vyjasnil původ svého majetku

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes vyzval vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby veřejnosti objasnil své minulé příjmy. Nejasnosti kolem Babišových majetkových poměrů podle premiéra nesmějí zatěžovat činnost vlády a autoritu ministerstva financí. Sobotka to uvedl v tiskovém prohlášení.

Podle Sobotky panují nejasnosti kolem původu Babišova majetku. "Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní," uvedl premiér. "Ministr financí by měl co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek," doplnil.

Opoziční ODS dnes vyzvala Sobotku, aby nejasnosti kolem Babišova majetku řešil. Podle strany je nutné, aby se situace vyjasnila, pokud má být zachována důvěra občanů v politiku.

S pochybami o Babišově majetku přišel jako první server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl.

