Babiš kritizoval ostatní strany, prý se spojují proti ANO

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) na sněmu hnutí ANO útočil na ostatní politické strany, podle něj nevědí nic o problémech ostatních lidí a jen se snaží udržet moc a peníze. Obvinil je také, že se spojují proti jeho hnutí. Zároveň kritizoval i některé zástupce ANO, že dostatečně nepracují, nikoho však nejmenoval. Navrhl ale, aby se současní politici, včetně něj, samotného ve sněmovních volbách řadili na zadní místa kandidátek a spoléhali na preferenční hlasy.

"Copak mohou politici, co sedí ve Sněmovně 20 let, něco vědět o obyčejných lidech?" řekl Babiš. Podle něj má většina politiků strach z toho, že by museli Parlament opustit a žít běžným životem.

Ostatní strany podle něj vzájemnou nevraživost jen předstírají. "Hrají si na levici a pravici, ale historicky mají stejný program - prachy a moc," řekl. Podle něj ostatní spojuje to, že se snaží uškodit ANO. "Okopávají nám kotníky, jen aby nás v očích voličů poškodili," řekl.

Babiš ale kriticky vystoupil i vůči některým politikům ANO, kteří podle něj dostatečně nepracují. Vyzval proto, aby se ve sněmovních volbách zařadili na poslední místa kandidátek a spolehli se na to, že voliči jejich činnost ocení a dají jim preferenční hlasy, které by je do Sněmovny vynesly. "Potřebujeme lídry a lídři se nebojí," řekl. Sám chce kandidovat z posledního místa středočeské kandidátky ANO.

