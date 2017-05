Babiš kvůli nejasnostem s majetkem rezignovat nehodlá

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš nechce rezignovat na místo ve vládě, nevidí k tomu nejmenší důvod. Uvedl to dnes na prvomájovém setkání svého hnutí s občany na pražské náplavce. Reagoval tak na vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), aby se k nejasnostem kolem svého majetku a vydání jednokorunových dluhopisů společnosti Agrofert postavil jako chlap.

Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků. Učinil tak v pátek v dopise, který adresoval poslancům i premiérovi. Sobotka se má k dopisu vyjádřit v úterý.

"Nevidím nejmenší důvod, proč bych měl rezignovat. V politice mám velmi dobré výsledky. Je to zoufalá akce ČSSD, která má nějaké preference. Pan premiér se zaměřil na mě a chce mě za každou cenu dostat z politiky a já si myslím, že to je škoda, že to poškozuje tuto vládu. Ta vláda je úspěšná i díky mně," řekl dnes Babiš novinářům.

Podle Babiše není možné, aby na něj tahali špínu ekonomičtí diletanti z úřadu vlády za peníze daňových poplatníků. Navíc podle něj ani nemohou chápat jeho odpovědi v dopise, který sestavovali ekonomové a právníci. Sobotka podle Babiše nikdy neřídil firmu a podnikání nerozumí.

Babiš v dopisu, který má ČTK k dispozici, označil všechny své transakce se společností Agrofert za legální. Kauzu kolem korunových dluhopisů Agrofertu, kterých nakoupil zhruba za 1,5 miliardy a jejichž výnos nepodléhá zdanění, považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe.