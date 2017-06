Babiš má další problém. Jeho firma stane těsně před volbami před soudem

Pražský městský soud začne 2. října projednávat kauzu manipulací se zakázkami České pošty, kde figuruje hustopečská firma Agrotec ze svěřenských fondů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Proces tak začne necelé tři týdny před sněmovními volbami, v nichž zatím průzkumy Babišovo hnutí favorizují. Politologové se neshodli na tom, zda soud může výsledek voleb ovlivnit. Záležet bude na tom, jak k případu v době vrcholící předvolební kampaně přistoupí ANO, další politické strany nebo média.

Sněmovní volby se uskuteční 20. a 21. října. O dva týdny dříve, tedy v době kdy bude vrcholit předvolební kampaň, za sebou bude mít soud prvních pět jednacích dní. Další termíny soudu jsou nařízené na přelom října a listopadu, kdy budou úspěšné politické strany vyjednávat o nové vládě.

Politolog Jan Kubáček si myslí, že kauza volby spíše neovlivní, jelikož i v minulosti byly soudní případy, které neměly na veřejné mínění významný dopad. Případ podle něj není tak známý a nemá bezprostřední vazbu na šéfa hnutí ANO. "Veřejným míněním vždy hýbalo přímo to, co se dotýkalo Andreje Babiše, co přímo úzce souviselo s jeho chováním případně politickým řemeslem nebo praxí," řekl dnes ČTK Kubáček.

Podle něj případ poukáže na vazbu Babišových firem k České poště a mnozí si řeknou, "že to je případ mezi firmami a kdo ví, jak to bylo". "Není tam osobnostní rozměr toho selhání," vysvětlil Kubáček. Horší by podle něj pro Babiše a hnutí ANO bylo to, kdyby se do voleb posunulo vyšetřování výstavby Čapího hnízda, kde jde o dotace, což si lidé dokážou lépe představit a snadněji případ pochopí. "Tam by ty dopady mohly být pro Andreje Babiše a jeho oblíbenost zejména mezi váhavými voliči mnohem zásadnější," podotkl Kubáček.

Podle politologa Tomáše Lebedy může volební výsledek v době vrcholící kampaně ovlivnit v podstatě cokoliv. Důležité podle něj bude, jak situaci zvládnou stratégové marketingu hnutí ANO i politických konkurentů. "Buď se to podaří komunikovat tak, že Babiš o ničem nevěděl, neměl na to vliv, že to odsuzuje, a ti, kteří zvažují volbu ANO, to nevezmou vážně. Oponenti naopak mohou část voličů přivést na svou stranu tím, že budou propagovat, že to je vážný problém," řekl Lebeda. Důležitá podle něj bude také role médií, jejichž část Babiš převedl do svěřenských fondů. "Lze očekávat, že minimálně v části médií to nebude mít tak konfrontační charakter," naznačil Lebeda.

Obžaloba v jednom z bodů viní manažery Agrotecu Pavla Richtera a České pošty Patrika Zeithamla ze sjednání výhody při zadání zakázky kvůli dodávkám pneumatik pro státní podnik. Zeithaml podle spisu zařídil, aby pneumatiky dodával Agrotec. Obžaloba tvrdí, že to udělal tak, že se mu podařilo zrušit soutěž, ve které firma neuspěla. Pneumatiky pak Agrotec dodával na základě staré smlouvy z roku 2004. V letech 2012 až 2014 pošta takovým způsobem od Agrotecu podle obžaloby nakoupila 12.512 pneumatik za více než 34 milionů korun v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

V případu kolem České pošty bylo obviněno deset lidí a čtyři firmy. Má dvě části. První se týká manipulace s veřejnými zakázkami malého rozsahu na stavební práce. Další část případu se týká zakázky na nákup pneumatik a náhradních dílů.

Firma Agrotec z Babišových svěřenských fondů chtěla svoje stíhání zastavit, pražský vrchní soud ale tento požadavek zamítl. Firma je tak dál stíhána, obvinění svoje i svých zaměstnanců však dlouhodobě odmítá. Také Babiš v minulosti řekl, že je přesvědčen o tom, že Agrotec je nevinný.