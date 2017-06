Babiš na další nahrávce hovoří o Havlovi a "špionce" Kleslové

/POSLECHNĚTE SI/- Na anonymním twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která v posledních měsících publikovala nahrávky šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, se objevila další nahrávka. Babiš na ní hovoří s novinářem MF Dnes Markem Přibilem o událostech kolem listopadu 1989, Václava Havla dává do souvislosti s tehdejší Státní bezpečností a o bývalé političce ANO Radmile Kleslové mluví jako o ambiciózní ženě, kterou rozvědka cvičila na nejlepšího špiona na světě. Babiš řekl, že odmítá nahrávku komentovat.

Babiš v nahrávce hovoří o březnu 1989, kdy režisér a pozdější předseda KSČM v letech 1990 až 1993 Jiří Svoboda odjel do Moskvy lobovat za Lubomíra Štrougala. Štrougal stál po nástupu Michaila Gorbačova v Sovětském svazu na straně reforem, jeho křídlo ale vnitrostranický boj prohrálo a Štrougal v říjnu 1988 podal demisi na funkci předsedy vlády.

"V březnu 1989 tam byl boj s komunistama, oni bojovali, chtěli odjebat Husáka, kdo to převezme, tu transformaci. On (Svoboda) šel do Moskvy, tam se potkal s ňákým šíleným kápem a říkal, že Štrougal. Lobboval za Štrougala. A ten Rusák mu říká: Václav Havel. A on říká: jste ho nakoupili, to je dobrý, to je dobrý…," tvrdí Babiš na nahrávce. Odvolává se přitom na kontroverzní političku Radmilu Kleslovou (ANO), která do loňska vládla na radnici v Praze 10.

O Kleslové Babiš mluví jako o ambiciózní ženě. "Byla v rozvědce. Cvičili ji, aby byla žena špion, nejlepší špion na světě, blondýna," říká.

Dnes je výročí zveřejnění dokumentu Několik vět. Tak tady máte několik vět o tom, jak to vidí Andrej. #vitrvhlavehttps://t.co/vZE0lEN5Jl — Julius Šuman (@skupinasuman) 29. června 2017

"Havla zvolili ještě vlastně komunisti. Tam byl ten deal, oni byli zavření někde ve sklepech. Oni nechtěli vylézt a celý ten deal byl o tom, že Ústavu tu komunistickou tam nezrušili. Nezrušíte komunistickou stranu, my zvolíme Havla. Tak nechť jdou do pí.i. Pravda a láska," řekl rázně Babiš v závěru nahrávky.

Babiš na nahrávce hovoří s novinářem Mladé fronty Dnes Přibilem. Přibil dnes v rozhovoru pro SeznamZprávy uvedl, že se s Babišem sešel třikrát. Poprvé loni v září, pak koncem listopadu a potřetí koncem loňského nebo začátkem letošního roku. Přibil chtěl v Mafře vypracovat projekt velké knižní divize. "Chtěl jsem se Andreji Babišovi zavděčit," uvedl. "Schůzky jsem si vůbec nenahrával," řekl v rozhovoru a zcela popřel, že by byl autorem nahrávek. "Domnívám se, že ty nahrávky byly pořízeny zřejmě přes můj mobilní telefon," uvedl.

Deník Blesk dnes přinesl informaci, že se Andrej Babiš stal během práce pro podnik zahraničního obchodu v Maroku v roce 1986 muslimem. "Přišli za mnou dva imámové a bavili jsme se. Ale to musel každý, kdo pracoval v podniku zahraničního obchodu. Vědomě jsem se muslimem nestal a mohu to dosvědčit u soudu. Nic jsem nepodepsal, je to celé kampaň Kalouska," odmítl nařčení Andrej Babiš v reakci pro server idnes.cz.

Twitterový účet Julius Šuman v květnu publikoval několik nahrávek Babiše, v červnu zveřejnil například auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo či analýzu společnosti Imoba. Na první nahrávce Babiš mluvil vulgárně o členech vlády včetně premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) či novinářích. Na dalších s novinářem svého bývalého deníku diskutoval o tom, kdy zveřejnit materiály o politických soupeřích hnutí ANO. Sněmovna kvůli tomu v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů.