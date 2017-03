Babiš: Nic ukazovat nebudu, ať mě klidně Sobotka odvolá

Andrej Babiš ve Sněmovně při projednávání bodu „Daňové podvody ministra financí" nebyl. Pobýval na jihu Čech, kde v terénu kontroloval dodržování EET, ale nejen to. „Jedu z Českých Budějovic do Prahy, byl jsem v Mladé Vožici v domově důchodců, kde měla jedna paní sto let, dal jsem jí padesát růží, protože sto bych neunesl," řekl Deníku pár minut poté, co sněmovna schválila usnesení, které mu ukládá doložit finanční transakce vedoucí k nákupu korunových dluhopisů Agrofertu.

„Všechno jsem vysvětlil a už nic vysvětlovat nebudu. Ani ťuk," reagoval ministr financí na většinové rozhodnutí Sněmovny.

To navrhl a prosadil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Důležitý bod k němu ale přidal místopředseda rozpočtového výboru Jaroslav Klaška z vládní KDU-ČSL: „Sněmovna žádá předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II. "usnesení" vyvodil důsledky vůči ministru financí."

To fakticky znamená návrh na případné Babišovo odvolání. „Tak mě odvolá, co se dá dělat, aspoň budu mít víc času na lidi a na kampaň. Nic jsem neudělal a celý rozpočtový výbor je manipulace Kalouska a Sobotky. To je jejich hra. A že se připojili lidovci? Jasně, pan Bartošek je totéž co Kalousek a Bělobrádek má kolem sebe také plno topolánkovců," rozčílil se Babiš. Dodal, že své příjmy za všechny roky by měl ukázat i Kalousek a ostatní politici.

Lavinový efekt

K transakcím kolem firmy Profrost uvedl: „Ta vznikla, když za mnou přišli zaměstnanci našeho bývalého konkurenta a řekli, že by se mnou chtěli udělat firmu, která bude produkovat mražené pečivo. A nechtěli mít s Agrofertem nic společného. Tak jsme založili firmu, kde byly čtyři fyzické osoby. Na prodej akcií udělal znalec posudek, je na to odhad, vše je podle zákona. To je doložené, tak o čem Kalousek mluví?"

Tyto dokumenty ale poslancům neukáže. „Když něco ukážu, spustí to další lavinu a za chvíli budou chtít vidět paragon na lízátko, které jsem si kupoval, když mi bylo pět let. Šetří to policie, je na mě plno trestních oznámení, které na mě kdekdo podává. Vždyť je to organizovaný zločin proti mně. Co já jako?," uzavřel Babiš.

Premiér Bohuslav Sobotka na dotaz Deníku, zda ministra financí v případě nesplnění sněmovního usnesení odvolá, neodpověděl.

