Babiš obhajoval rozpočet, dle něj je podstatné, že deficit klesá

Praha - Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) před jednáním Sněmovny obhajoval navržený deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 60 miliard korun. Podle něj je podstatné, že se od začátku funkčního období vlády daří deficit postupně snižovat, stejně jako státní dluh. Odmítl také výtky opozice, že je v rozpočtu málo investic.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

Podle Babiše se daří snižovat deficit díky lepšímu výběru daní než v minulosti. O vybrané peníze se kabinet podle něj dělí s občany, když například zvyšuje důchody či platy učitelů a v příštím roce chce v rámci změny rozpočtového určení daní přidat i peníze obcím.

Babiš odmítl, že by očekávané příjmy rozpočtu na příští rok byly podhodnocené, když se očekává ekonomický růst a letos by mělo hospodaření státu skončit jako vyrovnané nebo přebytkové. Podle něj je zodpovědné počítat s deficitem, protože není jasné, kolik peněz Česko získá z fondů Evropské unie. Podstatný pak podle něj bude konečný výsledek hospodaření.

Vicepremiér také nesouhlasí s výtkami opozice, že by v navrženém rozpočtu bylo málo investičních výdajů. Podle něj se plánují investice do dopravní infrastruktury i do regionálního školství, stejně jako zvýšení výdajů na vědu a výzkum.