Babiš podal stížnost Radě ČT kvůli reportážím o dluhopisech

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) zaslal Radě České televize stížnost na reportáže týkající se jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Autoři podle něj porušili kodex ČT, a proto pro ně žádá pracovněprávní postih. Uvedly to dnes internetový deník Forum 24 a web Echo24. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na twitteru stížnost vicepremiéra své vlády zkritizoval, ODS ji označuje za nehoráznost.

Vyjádření rady redakce shání.

Česká televize se podle vicepremiéra ve svých reportážích zachovala neobjektivně a nevyváženě, píše se v textu stížnosti zveřejněné na serveru Forum24. Z celé věci by měla Rada ČT vyvodit ve vztahu k redaktorům odpovídající opatření, a to včetně pracovněprávních, žádá Babiš.

Ve čtrnáctistránkovém dokumentu Babiš upozorňuje na to, že Česká televize odvysíláním reportáží "Křišťálově čisté" a "Ministerské počty" podsouvala divákům fakta jednostranným, neobjektivním a nevyváženým způsobem. Jejím cílem byla podle předsedy hnutí ANO záměrná manipulace s veřejným míněním.

"Způsob, jakým byla reportáž sestříhána a jak byla seřazena vystoupení vybraných aktérů, zavdává důvod k podezření, že reportáž měla politický podtext a jejím hlavním smyslem byla dehonestace a skandalizace mé osoby na úkor informační hodnoty a nezaujatého informování veřejnosti o aktuálních tématech," uvádí ve stížnosti.

Babiš vyzývá Radu ČT, aby rozhodla, že odvysíláním reportáží o něm byl porušen Kodex ČT a redaktoři se dopustili porušení pracovních povinností. Zároveň žádá radu, "aby v této souvislosti přijala ve vztahu k těmto redaktorům odpovídající opatření, včetně odpovídajících opatření pracovněprávních". O pět dní později však na Kavčí hory poslal doplnění podnětu, kde "pouze" žádá, aby rada rozhodla o tom, že odvysíláním reportáží byl porušen kodex ČT a redaktoři se dopustili porušení pracovní kázně, napsal server novinky.cz. Jeho mluvčí Lucie Kubovičová to vysvětlila tím, Babiš nemá v úmyslu nechávat někoho vyhodit.

Sobotka na twitteru odsoudil, že Babiš žádá postih novinářů, "co si dovolili dávat nepříjemné otázky". "Ještě že ČT nepatří do Agrofertu, už by letěli," napsal. Babiš před týdnem v souvislosti s platností zákona o střetu zájmů vložil akcie svého holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Převod se týkal i mediálního domu Mafra.

Babišův krok kritizuje i místopředseda ODS Martin Kupka. "Jeho požadavek na vyhazov nebo postih nepohodlných redaktorů je naprostá nehoráznost," uvedl v tiskové zprávě. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek naopak na facebooku napsal, že stížnost je nepochybně dobrou zprávou pro demokracii. "Tím, že Babiš požaduje jejich vyhazov z práce, přiznává, že zatím nemá sílu je nechat zavřít," uvedl.

ČT už dříve Babiše vyzvala, aby dokázal svá obvinění, že jsou autoři reportáží zkorumpovanou pakáží a zmanipulovaní. V opačném případě se má omluvit.

S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže peníze na nákup dluhopisů měl. Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok, veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.

