Babiš podporuje komunistu Bubeníčka na ústeckého hejtmana

Praha – Komunistům by v Ústeckém kraji měl podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše zůstat post hejtmana, který dosud zastával Oldřich Bubeníček (KSČM). ANO přitom volby v Ústeckém kraji vyhrálo, komunisté byli druzí. Babiš to dnes ve Sněmovně řekl serveru iDNES.cz. Prezident Miloš Zeman „toto velkorysé gesto ocenil", uvedl v reakci na twitteru mluvčí Jiří Ovčáček.

Komunistům by v Ústeckém kraji měl podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše zůstat post hejtmana, který dosud zastával Oldřich Bubeníček (KSČM).Foto: Archiv/Deník

„Pokud byl hejtman, neměl žádné kontroverze. No tak nechť tam může zůstat a to není vůbec o tom, jestli je nebo není komunista," řekl Babiš. „To je nabídka, která je spojena s poměrem míst v radě, a tam máme mít dominantní pozici. Hejtman bez našich lidí nebude moci rozhodovat. Křesla v radě jsou důležitější než hejtman a pan Bubeníček, nevím, že by měl nějaký skandál, že by něco ukradl," dodal.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje má 55 členů. ANO o víkendu v krajských volbách získalo 20 mandátů, KSČM 13, ČSSD deset, ODS sedm a koalice SPD-SPO pět. ANO vyjednává o koalici s komunisty, žádná dohoda ale zatím uzavřena nebyla. KSČM probere možnou spolupráci s vítězem voleb ve čtvrtek na krajském předsednictvu. Dvojkoalice dvou nejsilnějších stran by v zastupitelstvu měla pohodlnou většinu 33 hlasů.

„Pokud se bavíme s kolegy z ANO, tak se bavíme o dvojkoalici. Ale že bychom rozebírali konkrétní jména, to ne," řekl v úterý Bubeníček.

Podle dnešního vyjádření Babiše pro iDNES.cz jsou v Ústeckém kraji i tlaky, které by mohly vést k tomu, že by ANO bylo vynecháno. „Klidně to mohou postavit bez nás," řekl Babiš. To, že komunista bude řídit kraj, pro něj neznamená problém. „Tam se nedělá politika, tam se spravují peníze kraje, a pokud tam budeme mít dominantní pozici, tak s tím nebudeme mít problém. Pokud budeme mít hejtmany v klíčových krajích, to jsou Moravskoslezský, Jihomoravský a Středočeský, tak budu na výsost spokojený," poznamenal Babiš.