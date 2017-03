Babiš přeplněnou aulu zaujal, ale vysloužil si i dotazy 'na tělo'

„Evropa je ve velké krizi a je v situaci, kdy ani sama neví, co se stane," řekl ve čtvrtek studentům Univerzity Hradec Králové ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který odpoledne předstoupil před zaplněnu aulu s přednáškou o zahraniční politice.

Zájem o jeho vystoupení byl enormní - přeplněná aula doslova praskala ve švech. Lidé zaplnili všechna sedadla, usedli na schody i na podlahu vedle pódia, na němž řečník stál, nebo se tísnili u vchodu. Řada z posluchačů však až do konce nevydržela – asi tři desítky během přednášky odešly. Došlo i na otázky a mezi studenty a ministrem to místy mírně jiskřilo.

Inspirujme se v Estonsku

Podle Andreje Babiše patří mezi největší problémy současné Evropy migrace, terorismus, ale také to, že jí chybějí výrazné osobnosti. „Kdyby šli Putin a Trump na pivo, aby vyřešili Sýrii, kdo by tam s nimi seděl za Evropu?" ptal se ministr a podotkl, že Evropa v současné době nemá osobnosti typu Charlese de Gaulla nebo Winstona Churchilla.

Za velkou chybu označil Andrej Babiš odchod Velké Británie z EU, současně však uvedl, že pro Brity se velmi zjednoduší a zrychlí rozhodování o problémech, protože jim odpadne jednání s ostatními unijními zeměmi.

Podle ministra nemá Česko v EU dobrou pozici. „My jsme to od začátku podcenili. Jen si vzpomeňte na první eurokomisaře. Místo, abychom tam posílali ty nejlepší, dosazovali jsme tam zasloužilé politiky." Babiš také upozornil, že ČR zastupuje v EU málo úředníků a nedostatečně čerpá evropské fondy.

Česko by podle ně mělo také více čerpat ze zkušeností ostatních zemí. „Všechno je vymyšleno. Stačí to dovézt. Já jsem na Slovensku objevil kontrolní daňové hlášení a daňovou Kobru a v Chorvatsku EET," prohlásil ministr. Podle něj by Česko mělo zavést elektronickou dokumentaci po vzoru Estonska.

To je Kalouskův průšvih

Otázky, které v další části zaznívaly z auditoria, směřovaly nejen na problematiku Evropské unie, ale také na nevyjasněné otázky kolem ministrova podnikání. „Dluhopisy? To je Kalouskův průšvih, on to podělal… Když stát dělá blbé zákony, každý platí, jak platí. Já dělám dobré zákony," opáčil Andrej Babiš a podobně reagoval i na dotaz, zda přiznává, že využil díru v zákoně, aby nemusel platit daně.

„Když na Kalouska vzpomínáte jako na symbol korupce, jak byste chtěl, aby se vzpomínalo na vás?" ptal se další student. Babiš připomněl přebytkový státní rozpočet i to, že byl první ministr, který zmapoval státní majetek. Otázka „Existuje něco, co by vás přimělo, abyste z politiky zase odešel?" rozesmála nejen auditorium, ale i ministra. „Odejdu, až budu mít pocit, že po mně všichni plivou. Zatím to dělají jen někteří," řekl.

Podle některých studentů však od Andreje Babiše na přednášce nic nového nezaznělo. „Říkal to co vždycky," řekla Deníku skupina dívek při odchodu. Naopak starší muž byl ministrovým vystoupením nadšen, rozhořčeně však kritizoval studenty za jejich otázky. „To je hrozné, kdo dnes studuje na univerzitách," prohlásil.