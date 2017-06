Babiš pro svou vizi marně hledá politické spojence

Andrej Babiš chce do roku 2035 proměnit Česko v digitální zemi, kterou sviští rychlovlaky, důchodci berou 70 procent průměrné mzdy a učitelé jsou i díky vysokým platům nejváženější profesní skupinou ve státě.

Pro svou vizi, kterou ve čtvrtek představil v knize O čem sním, když náhodou spím, bude šéf ANO ovšem horko těžko hledat spojence. Předseda ODS Petr Fiala například ČTK řekl, že „Andrej Babiš je z hlediska účasti ve vládě nepřijatelný, a to platí i pro hnutí ANO". Kromě nevyjasněných okolností jeho některých podnikatelských aktivit mu vadí, že ANO není programově vyhraněné a mění postoje podle toho, jak se Andrej Babiš vyspí. Přitom některé jeho teze by se ODS mohly velmi zamlouvat. „Chci, aby se NATO přeměnilo z obranného v útočný pakt a přehodnotilo své záměry, protože Turecko má asi jiné zájmy než ostatní země," řekl při prezentaci své knihy. Stejně tak by třeba Václav Klaus mladší ocenil, že chce udělat revizi sociálních dávek s tím, že pokud člověk dvakrát odmítne nabízenou práci, už nedostane od státu ani korunu.

MUCHOVA GALERIE

Naopak ČSSD, která také s ANO do koalice nechce, by mohly zaujmout jeho představy o zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách a kultuře. Velké plány má Babiš právě v oblasti architektury, rozvoje muzeí a památek. Plánuje jich zrekonstruovat na tisíc a v Praze na místě, kde kdysi stával Stalinův pomník, chce vybudovat galerii, kde by mimo jiné byla Muchova Slovanská epopej. „Za ní by jezdili turisté z celého světa a zároveň by nám to připomínalo, odkud pocházíme, jaké jsou naše tradice," řekl Deníku. O projektu už hovořil se světoznámým architektem Frankem Gehrym.

Všechny zato asi zaskočil plánem přímé volby starostů, kteří by obcím vládli sami, bez radních a zastupitelů, jen s kohortou úředníků. „Spravovali by obce jako rodinné firmy," upřesnil. Potvrdil i záměr snížit počet ministerstev na jedenáct, přičemž by zřídil resort hospodářství a další pro investiční politiku. Ministerstvu školství by odebral sport, jenž by dostala na starost vládní agentura. „Všechno jsou to věci k diskusi, ale my se musíme dohodnout na tom, co je pro naši zemi nejlepší a pak se do toho pustit," nabídl všem ruku ke spolupráci.

VZPOURA PROTI ELITÁM

O tom, že politici musejí rychle něco udělat, aby se lidé masově nevzbouřili a nezrušili společenskou smlouvu, kterou s nimi uzavírají, se hovořilo i na semináři ve sněmovně. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala připomněl, že kdysi byli lidé ochotni umírat za krále, svoji zemi či ideu, protože to tak vnímali jako svůj osobní závazek vůči moci či státu. Prorektor Univerzity Karlovy, historik Martin Kovář upozornil, že jsme v posledních několika letech svědky vzpoury proti elitám, která připomíná Velkou francouzskou revoluci: „Tehdy měli lidé pocit, že všechno platí, ale o ničem nerozhodují, a tak vyhlásili privilegovaným válku." Podle něj mají lidé i nyní dojem, že se naprosto rozešli se svými elitami. „Voliči odpustí Trumpovi, Hoferovi či Le Penové jejich lži, nekorektnosti, vulgarismy i miliardy, zkrátka úplně všechno, protože na ně mluví jejich jazykem," míní Kovář. Poměrně depresivní atmosféru narušil ekonom Filip Matějka, jeden z mála českých držitelů prestižního ERC grantu. Podle něj lidé volí populisty, protože poltické elity systém dlouhodobě zneužívaly, prohlubovaly společenskou nerovnost a svět dělaly ve svém zájmu zbytečně komplikovaným.

„Lidé jsou přitom ochotni obětovat část pohodlí i osobního užitku. Podmínkou je existence férové společnosti s jasnými pravidly, kterým rozumějí," míní Matějka.