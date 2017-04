Babiš reaguje na Sobotkovu analýzu: Chce mě odvolat a zaprodat zemi

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na analýzu poradců premiéra Bohuslava Sobotky, kterou jako první získal a zveřejnil Deník, připouští, že předseda vlády „vážně uvažuje o jeho odvolání".

Ministr financí Andrej Babiš navštívil 1. března 2017 Harrachov a Rokytnici nad Jizerou, zavítal do vybraných obchodů se sportovním vybavením a do lyžařského areálu. Návštěva proběhla při příležitosti zahájení druhé vlny EET pro maloobchod a velkoobchod.Foto: VLP / Zbranek Petr

Podle něj je ČSSD před volbami velmi nervózní. „Udělá všechno pro to, aby mě dostala z politiky, protože překážím jejich neomezenému vládnutí a kšeftům. A nebude se štítit ani těch nejpodlejších postupů, včetně analýzy, kterou si nechal premiér vypracovat, aby mě mohl cíleně odstřelovat a diskreditovat. Je vidět, že mu jde jen o přežití a neváhá proto udělat cokoli. Klidně zaprodá fungující vládu a destabilizuje naši zemi, jen aby si udržel teplé místečko v politice, protože jsou na tom, rozdíl ode mě, on i jeho blízcí existenčně závislí," míní Babiš.

Připomíná, že je správcem státní kasy, který dosáhl přebytku a nejlepšího hospodaření s veřejnými penězi za poslední desítky let i podle hodnocení mezinárodních institucí. „Pokud chce premiér Sobotka odvolat takového ministra financí, je to jeho odpovědnost. Bude se muset za to zpovídat voličům," uvedl Andrej Babiš.