Babiš se ohradil proti Sobotkovu výroku, že ANO není demokratické

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti výroku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), že hnutí ANO není demokratické. Možnost předsedy samostatně zasahovat do kandidátek je podle něj potřebná, protože předseda nese zodpovědnost. O rozšíření pravomocí předsedy ANO rozhodla dnes schválená změna stanov.

"Myslím, že je to směšné. My jsme stále označováni za hnutí jednoho muže, že já jsem diktátor a všechno diktuju. Ať mi někdo řekne, co jsme udělali nedemokratického jako hnutí," řekl Babiš.

"To, že my máme nějakou kompetenci jako předsednictvo a já jako předseda, to jsme měli už minule. Nikdy jsem ji nevyužil, nikdy jsem neškrtal nikoho," řekl Babiš. Podle dosavadních stanov z roku 2015 mohl změny na volebních kandidátkách provádět výbor tvořený předsednictvem a krajskými předsedy. Nově tuto pravomoc bude mít kromě výboru i předseda.

Babiš také podotkl, že nezasahování do kandidátek byla v minulosti možná chyba, hnutí špatně vybralo některé kandidáty do Sněmovny nebo v jiných volbách. "Když teda mám mít tu zodpovědnost, tak můžu mít i tu kompetenci," řekl.

Místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová uvedla, že stanovy ANO se neliší od ostatních stran. "My jsme si udělali analýzu stanov, které mají ostatní strany, a rozhodně z toho nevycházíme jako nedemokratická strana. My teď akorát do stanov dáváme to, co mají všechny ostatní strany schované ve vnitřních předpisech," řekla.

Sobotka dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že ANO změnou stanov odbouralo vnitřní pojistku, kterou by měly demokratické strany mít. Nedovede si představit, že by měl pravomoc zasahovat do všech kandidátek. V tradiční demokratické straně by podle něj nic takové nemohlo být schváleno.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík ve stejném pořadu přirovnal hnutí ANO k Severní Koreji. Podle něj se může stát, že hnutí nebude svého předsedu kontrolovat.

