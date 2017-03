Babiš dnes se Zemanem mluvil o kauze dluhopisů, slíbil opět vysvětlení

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) na Pražském hradě jednal s prezidentem Milošem Zemanem o aktuálním problému kolem jeho korunových dluhopisů. Oba státníci spolu mluvili také o nedávném sněmu ANO. Babiš slíbil, že Sněmovně své obchodní transakce písemně vysvětlí. Řekl to novinářům po setkání se Zemanem.

Andrej Babiš s Milošem Zemanem

Sněmovna ve středu přijala usnesení, které po Babišovi žádá, aby do konce dubna vyvrátil v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil, vážná podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nesplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Předseda vlády očekává, že Babiš do konce dubna své obchodní transakce vysvětlí.

Babiš aktuální dění označuje za kampaň. Tvrdí, že dostatek peněz na nákup dluhopisů již dostatečně vysvětlil, a nemá tak důvod se ke kauze více vyjadřovat. "Pokud to samozřejmě Sněmovna chce slyšet popatnácté, tak to rád Sněmovně napíšu," řekl.

"Všechny tyhle kauzy, které jsou vyráběné marketingovou agenturou na objednávku, přesný ten seznam novinářů, jak to jde…," uvedl ještě před schůzkou se Zemanem. Věc podle něj nesouvisí s jeho činností v politice a je deset let stará.

Po setkání s prezidentem poznamenal, že otázka dluhopisů nebyla hlavním tématem jednání. Zeman se podle něj zajímal hlavně o nedávný sněm ANO a o znovuzvolení Babiše šéfem hnutí. O prezidentské volbě, do které se Zeman znovu přihlásil, podle Babiše nemluvili.

Zeman o víkendu řekl, že by si po volbách přál další koaliční spolupráci mezi ČSSD a ANO. Babiš dnes po schůzce se Zemanem podotkl, že problém není o vztazích s celou sociální demokracií, ale pouze s její částí. "Dnes je to problém hlavně útoků pana premiéra na mou osobu, které pokračují, které se stupňují," řekl. Dodal, že v rámci vlády s ním někteří zástupci ČSSD komunikují normálně. Vyjmenoval ministra zdravotnictví Miroslava Ludvíka, ministryni školství Kateřinu Valachovou nebo ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. "Není to o ČSSD ale o jednotlivých lidech," řekl Babiš.

Podle Babiše o dnešní schůzku požádal Zeman. Před jednáním odmítl, že by si jel na Hrad pro podporu.

Zeman a Babiš jsou politickými spojenci. Prezident se ho zastal například v případě zákona o střetu zájmu, který je kvůli dopadu na Babiše nazýván antibabiš. Nejprve normu vetoval a po přehlasování ve Sněmovně napadl u Ústavního soudu. Babiše podpořil i třeba v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo.