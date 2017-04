Babiš si v červenci vezme dlouholetou partnerku Moniku

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) se v červenci ožení, po více než 20 letech společného života si vezme partnerku Moniku. Píše to dnešní deník Blesk. Svatba by měla být v Čechách a mezi asi 200 hosty budou přátelé a rodina.

"Známe se 25 let, spolu jsme 23 let, dala mi dvě krásné děti. Vím, že na začátku si svatbu přála a já jsem ji zklamal. Když jsem po dlouhé době přišel, tak mě odmítla. Je na mě naštvaná, že jsem šel do politiky a pokazil nám klidný rodinný život," řekl deníku Babiš. V poslední periodě mého života jsme si řekli, že náš vztah završíme svatbou, dodal.

Svatba tak bude jen formalita. Ministrova partnerka totiž už nyní užívá příjmení Babišová a spolu pár vychovává dceru Vivien a syna Frederika.