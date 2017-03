Babiš tvrdí, že ho Sněmovna bez důkazů obviňuje, chce ho i soudit

Policie navrhla obžalovat dva muže kvůli vraždě jednoho z šéfů českého podsvětí Antonína Běly, který byl v roce 1996 zastřelen v Úvalech u Prahy. Hrozí jim až 15 let vězení nebo výjimečný trest. Vyplývá to z vyjádření Krajského státního zastupitelství v Praze pro ČTK. Policie případ objasnila před rokem, kdy zbývalo jen několik týdnů do jeho promlčení.