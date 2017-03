Babiš ukázal Deníku audit svých financí. Firmy pochybení nenašly

/FOTOGALERIE/- Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš poskytl exkluzivně Deníku audit svých financí. Firmy Ernst & Young (EY) a PricewaterhouseCoopers (PwC) z velké auditorské čtyřky ve zprávách konstatují, že prověřily Babišovo prohlášení o příjmech podléhajících i nepodléhajících dani z příjmu za roky 1996 až 2015. Neshledaly v něm žádná pochybení nebo rozpory.

Babiš audit zadal v souvislosti s pochybnostmi o účelové daňové optimalizaci při emisi korunových dluhopisů. Agrofert emitoval dluhopisy za tři miliardy korun v roce 2012. Jediným kupcem byl Andrej Babiš, který byl v té době stoprocentním akcionářem holdingu Agrofert. Za cenné papíry v nominální hodnotě 1 482 269 996 korun zaplatil 1 556 468 332 korun. Peníze šly z jeho účtu v UniCredit Bank, což audit potvrdil.

Ušetřil 25 milionů korun

„Úrokové příjmy za rok 2014 z dluhopisů vydaných společností Agrofert, a.s. v úhrnné výši 76 179 759,09 Kč, jsme sesouhlasili na bankovní výpis účtu vedeného na jméno ing. Andrej Babiš u Komerční banky, a.s.," píše se ve zprávě EY. Za rok 2015 jeho úrokové příjmy činily 90 171 424,76 korun. Znamená to, že Babiš díky korunovým dluhopisům ušetřil za dva roky bezmála 25 milionů korun (loňský rok ještě není uzavřen). Šéf ANO sdělil, že dá na charitu částku 52 milionů korun, která odpovídá jeho celkové daňové úspoře z dluhopisů.

Sociální demokraté, lidovci i opozice Babiše obviňují, že zneužil korunové dluhopisy vypsané primárně pro domácnosti k vlastnímu obohacení. Andrej Babiš to striktně odmítl s tím, že jednal podle zákona. Tvrdil také, že na nákup dluhopisů měl dostatek soukromých peněz, což nyní audit potvrdil.

Celkový základ daně za dvacet let v jeho případě činil 1 861 600 077 korun, z něho zaplatil 311 473 785 korun daní. Babišovy příjmy osvobozené od daně (prodej akcií společností AFEED a PROFROST) činily 747 762 080 korun.

Celkové příjmy druhého nejbohatšího Čecha dosáhly v daném období výše 2,417 miliardy korun.

Kauza korunových dluhopisů, které vedle Agrofertu emitovaly desítky dalších společností, bude mít ještě dohru. Tento týden totiž členové sněmovního rozpočtového výboru vyzvali šéfa Finanční správy Martina Janečka, aby vydal metodický pokyn k provedení kontrol emisí korunových dluhopisů a poté je jeho úřad udělal.

Andrej Babiš: Jako jediný politik jsem ukázal všechny příjmy

Andrej Babiš k auditu Deníku poskytl krátký rozhovor.

Je pro vás zveřejněním auditu kauza korunových dluhopisů uzavřená?

Pro mě určitě. Ta kauza se pořád zneužívá, teď ji zase na rozpočtovém výboru otevřeli pánové Kalousek, Votava a Stanjura. ODS, ČSSD a topka byly nechutné, jejich poslanci dávali panu Janečkovi úkoly, k nimž nemají kompetence. Předvedli arogantní jednání vůči úředníkům, kteří dělají svoji práci. Já jsem jednoznačně prokázal, že peníze na dluhopisy šly z mého účtu, jako prvnímu médiu jsem bankovní výpis ukázal vašemu Deníku. Tady jsou audity, které potvrzují, že příjmy, jež jsem deklaroval, jsem měl. Musel jsem dohledat daňová přiznání za dvacet let. Jsem jediný politik, který takto rozkryl svoje příjmy. Už k tomu nemám co říct a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. ČSSD to dává pořád dokola na pořad koaliční rady. Je to směšné.

Ještě vás ale čeká legislativní dohra ve sněmovně.

Pan exministr financí Kalousek udělal v roce 2012 chybu, pan Sobotka to mohl v roce 2013 napravit zdaněním dluhopisů, ale neudělal to. Proto jsem to teď načetl jako pozměňovací návrh, podle něhož by fyzické osoby držící dluhopisy od ekonomicky propojených firem, které byly emitenty do roku 2012, měly být zdaněny. Jsem zvědavý, jak budou Kalousek se Sobotkou hlasovat. Už jednou hlasovali v rozporu s tím, co říkají.

Jak se postaví Finanční správa k úkolu, který její šéf Martin Janeček dostal od poslanců rozpočtového výboru?

Nevím, ale podle mě rozpočtový výbor takové právo nemá. Sněmovna úkoluje už kdekoho. Například ministra spravedlnosti, aby dělal personální změny na státním zastupitelství v Olomouci. Pomalu bude tahle parta tradičních politiků řídit celou zemi bez ohledu na zákony, to je absurdní. Finanční správa gesčně spadá pod ministerstvo financí, ale veškerá její aktivita a kontrolní činnost je nezávislá, dokonce ani generální ředitel do toho nemůže mluvit a ovlivňovat to.

