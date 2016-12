Babiš: Vítám, že Zeman vetoval snahu stran dostat mě z politiky

Praha - Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vítá dnešní rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vetovat novelu zákona o střetu zájmů. Předpis přezdívaný "lex Babiš" omezuje podnikání ministrů a míří právě na vlastníka Agrofertu či mediálního domu Mafra Babiše. Ministr sdělil, že zákonem se ho všechny ostatní strany snaží dostat z politiky. Podobně jako Zeman pokládá Babiš novelu za protiústavní.

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.Foto: Deník/Martin Divíšek

Kvůli novele by firmy ministra Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Po vetu zákon znovu projednají poslanci. "Ten zákon není koncipovaný obecně, ale je napsaný proti jedinému člověku, který začal ohrožovat kšefty tradičních politických stran, tedy proti mé osobě," uvedl Babiš.

Zeman předpisu vyčetl, že odporuje ústavnímu pořádku či mezinárodním smlouvám. Zasahuje podle něj do svobody a základních práv jednotlivce. Podobný názor má i Babiš. "Zákon v takové podobě, v jaké byl přijat, vnímám za protiústavní. Odepírá mi právo vlastnit, mění pravidla uprostřed hry a diskriminuje mě," uvedl.

Zákon navíc podle Babiše není psán obecně, ale míří pouze na něj. "Přiznal to i šéf opoziční ODS (Petr Fiala) a řekl nahlas jen to, co všichni vědí. Že to je zákon, kterým mě všechny ostatní strany chtějí dostat s politiky. Právě u něj se spojila opozice s našimi koaličními partnery a ukázali, že umí zneužít Parlament k politickému boji proti jedinému člověku," uvedl Babiš.

