Vláda dokončí mandát řádně, shodli se Sobotka s Babišem

Praha - Vláda sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců dokončí mandát přes některé spory, které koaliční partnery rozdělují. Shodli se na tom vicepremiér Andrej Babiš (ANO) a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) při dnešních debatách televize Prima a České televize.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO).Foto: ČTK/ Stanislav Kolařík

"Tahle vláda je stabilní a je schopna dotahovat věci, které slíbila občanům, do konce," řekl Sobotka v Otázkách Václava Moravce České televize. Česku podle něj nehrozí předčasné volby a zařadí se mezi země, kde funguje pravidelný politický cyklus.

"Spory vidíte v každé koaliční vládě, je důležité, aby nepřesáhly míru, kdy vláda je funkční a kdy je schopna prosazovat zákony v Parlamentu," uvedl Sobotka, jako případ popsal nedávnou diskusi koalice o ohraničení věku pro odchod do důchodu.

"My dokončíme ten mandát, vláda je úspěšná, je ironie, že ve vládě sedí jedno hnutí, jedna strana, které mají přibližně stejné preference. Takže je před volbami," uvedl Babiš v pořadu Partie televize Prima v souvislosti se středečním schválením zákona o omezení podnikání ministrů. Babiš v průběhu hlasování označil poslance za zoufalce, Sobotka vicepremiéra nazval oligarchou.

Babiš v pořadu odmítl, že by po parlamentních volbách příští rok chtěl vyjednávat o spolupráci s KSČM. Na úrovni krajů to ale nevylučuje. "Pokud mi demokratické strany zakazují jít do politiky a vlastnit něco, tak komunisté by mi asi ten Agrofert znárodnili. Takže já určitě bych s nimi do vlády nešel," uvedl Babiš v nadsázce.

Zákon s střetu zájmů

V souvislosti s hlasováním Sněmovny o zákonu, který omezí podnikání ministrů, uvedl vlastník skupiny Agrofert, že se všichni spojili proti němu. Stejně se podle něj proti ANO koaliční partneři s opozicí spojí i před parlamentními volbami příští rok.

Podle zákona o střetu zájmů nově firmy člena vlády nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Zákon také po sněmovních úpravách zakáže budoucím členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Babiš vlastní skupinu Agrofert včetně mediálního domu Mafra a rozhlasovou stanici Impuls a televizi Óčko.

Sněmovna ovšem odmítla úpravy zákona, podle nichž by člen vlády nesměl firmy ovládat.