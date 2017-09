Babiš volby vyhraje, ale většinu nezíská, shodují se politologové

Usnesení o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka dostane pražská policie s největší pravděpodobností v pondělí. Deník se zeptal politologů: jak se to projeví ve volebních preferencích?

Policisté chtějí oba politiky hnutí ANO obvinit kvůli evropské dotaci 54 milionů korun na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Babiš čelí podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Poslanci tvrdí, že trestný čin nespáchali a že je to má poškodit. „Nemám s tím problém, ale o mém osudu v politice rozhodnou občané ve volbách,“ nechal se slyšet Babiš, když jej s Faltýnkem minulou středu sněmovna zbavovala imunity.

STÁLE FAVORITEM

V pátek usnesení o vydání k trestnímu stíhání odeslal šéf dolní komory Jan Hamáček pražské policii. Ta by měla dokument obdržet v pondělí. Jakmile policie sněmovní usnesení dostane, Babiše s Faltýnkem obviní. Jak se to projeví na preferencích hnutí ANO?

Například srpnový průzkum společnosti Median pro sněmovní volby „babišovcům“ přisuzuje podporu 26,5 procenta, což je o 12 procent víc, než má druhá ČSSD s 14,5 procenta. I červencový průzkum společnosti STEM viděl v Babišově hnutí vítěze. ANO podle STEMu podporovalo 24 procent voličů, zatímco o stříbrnou příčku se dělily ČSSD a KSČM. Obě partaje měly v tomto průzkumu shodnou 11procentní podporu.

Ještě zajímavější je srpnový průzkum volebního potenciálu agentury SANEP. Kromě pevně rozhodnutého voličského jádra pracuje i s váhajícími voliči. Hnutí ANO může podle průzkumu oslovit až 28,2 procenta lidí, zatímco u druhé ČSSD je maximum možných voličů 18,1 procenta.

Zvítězí-li Babiš, stíhán nebude

Slovenský Denník N. napsal, že vyhraje-li Babiš volby, podruhé už nemusí být vydán sněmovnou. Jenže by musel získat 50 procent, nebo stejně silného koaličního partnera.

Oklikou k 54 milionům



Dvůr Semtín byl statek na samotě, jenž patřil společnosti ZZN Agro Pelhřimov. Ta spadala pod Agrofert, v jehož představenstvu byl l i Jaroslav Faltýnek. V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií.

Dosud průhlednou vlastnickou strukturu tak skrývá a z firmy, která byla součástí velkého holdingu, se stává malý podnik s názvem Farma Čapí hnízdo. Jejími majiteli byly Babišovy děti, jeho partnerka a její bratr. A zlom přichází v roce 2008, kdy farma poprvé žádá Evropskou unii o dotace pro malé a střední podniky, celkem dostane 54 milionů korun.

Pokud by bylo Čapí hnízdo součástí Agrofertu, dotaci nedostane. V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící opět do holdingu Agrofert.

Lukáš Valeš, politolog

Policie obdrží usnesení sněmovny, Babiše obviní. Co to s volebními preferencemi udělá?

„Žádné zemětřesení se konat nebude. Tvrdé jádro se ještě víc zatvrdí v duchu toho, co Andrej Babiš říká. Že je to komplot. Přesvědčené voliče to posílí v pocitu, že dělají dobře, když ANO volí.

O co ale může přijít? ANO může přijít o výraznou dominanci, zhruba o 3 až 5 procent. To jsou voliči, kteří v předchozích volbách vůbec nevolili, nebo volili kdysi tradiční strany. Jsou to lidé, kteří nyní chtějí jít k volbám, ANO pro ně byla zajímavá alternativa. Ale tím, že se ANO stává čím dál víc tradiční stranou, mohou odejít i od něj. Už to není protestní hnutí. A tak může těchto pět procent voličů hledat alternativu jinde. Třeba u stran, které se pohybují těsně pod 5procentní hranicí, a je tudíž reálné, že se do sněmovny mohou dostat.

Vydělají tak strany, jako jsou Piráti, Starostové, možná i Realisté. ANO sice vyhraje, ale už to nebude 30 procent. A oslabí-li ANO, tak Andrej Babiš se nemusí stát premiérem, tím může být třeba pan ministr Martin Stropnický.“

Zvítězí-li Babiš a získá-li většinu, vydán nebude. Jak moc je to reálné?

„Možné to taky je, ale souvisí to s tím, o kolik vyhraje. Pokud se nestane to, co jsem řekl, tak může dojít k Babišovu nevydání. Ale pokud ANO oslabí, tak si koaliční partneři mohou dávat požadavky. Jedním z nich může být, že Andrej Babiš nebude předsedou vlády.“

Oskar Krejčí, politolog

Policie obdrží usnesení sněmovny, Babiše obviní. Co to s volebními preferencemi udělá?

„Nic to neudělá. To, oč se hraje, je čas. Volební preference jsou ustálené. Protestní hlasy kolem Babiše by se neměly zvyšovat. Karty už jsou rozdány. To obvinění by muselo znít věrohodně, aby se někdo z nerozhodnutých, kdo uvažuje o volbě hnutí ANO, odklonil. Nesmí být ovšem Andrej Babiš v době voleb ve vězení, to by byl pocit ztráty hlasu. A teprve tehdy by k výrazné ztrátě preferencí došlo.“

Zvítězí-li Babiš a získá-li většinu, vydán nebude. Jak moc je to reálné?

„Padesát procent nedostane. To se nestane. Jedině, že by se k němu přidal koaliční partner. Teď ale nepřichází v úvahu nikdo, a to nejen kvůli tomu problému s policií, ale i kvůli pojetí politiky. On je příliš silný na to, aby se s ním někdo chtěl spojit.

Babiš bude pověřen sestavením vlády. On ji buď dokáže sestavit jako menšinovou, ale nebude schváleno programové prohlášení vlády. Nebo mu to schválí na bázi opoziční smlouvy, jakou měly kdysi ČSSD a ODS, tedy že ČSSD vládla a ODS dostala funkce. Volební potenciál Babiše je sice silný, ale jeho koaliční potenciál je slabý. Babiš může skončit jako Mečiar, vůbec žádná funkce a začne se rozkládat to hnutí stejně, jako Věci veřejné. Protože modelově jsou Věci veřejné a hnutí ANO totožné.“

Jan Kubáček, politolog

Policie obdrží usnesení sněmovny, Babiše obviní. Co to s volebními preferencemi udělá?

„Dá se očekávat, že se růst preferencí zastaví. A v řádu 3 až 5 procent dojde k poklesu, zejména u těch váhavých voličů. Ti, kteří byli přesvědčení, že Andrej Babiš je alternativa vůči starým pořádkům, půjdou k jiným alternativám. Naopak ti, kteří nedají na Andreje Babiše sáhnout, budou přesvědčeni, že systém ho chce vytlačit.

Pro ANO to každopádně není dobrá zpráva, protože ti ideologicky nevyhranění, spíše těkaví, přelétaví voliči byli ochotni Andreji Babišovi naslouchat a podporovat ho. A to se touto kauzou zastavilo.“

Zvítězí-li Babiš a získá-li většinu, vydán nebude. Jak moc je to reálné

„Není to vyloučené už i díky tomu, že má silnou podporu prezidenta. A když bude mít hodně mandátů, tak to tomu nahrává. Odvislé to bude od toho, kolik stran se dostane do sněmovny.

Jestli řada z těch, které jsou blízko 5procentní hranici, propadne, pak jejich hlasy podle volebního zákona přejdou vítězi voleb. Může dojít k tomu, že se dostane málo stran, kde dominantní bude ANO. A strany s nízkým volebním ziskem mohou soutěžit o to, kdo z těch trpaslíků bude nejviditelnější.“