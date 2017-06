Babiš zatím neví, zda Mafru převede do samostatné nadace

Předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš zatím nemá jasnou představu o tom, zda převede vydavatelství Mafra do samostatné nadace. Řekl to v rozhovoru s ČTK, v němž se zároveň ohradil proti tvrzením, že média tohoto vydavatelství ovlivňuje. Skupina Mafra je nyní součástí koncernu Agrofert, který Babiš do února vlastnil a následně ho převedl do svěřenského fondu.

Babiš se o možném převedení Mafry do nadace zmínil po svém odvolání z ministerstva, mluvil o tom, že podobný model funguje u některých médií i v zahraničí. Konkrétní kroky ale zatím nechystá. "Budu o tom přemýšlet, musím se poradit, ale není to pro mě žádná priorita," řekl. Úvahy o přesunutí Mafry do nadace ale podle něj nijak nesouvisí s nahrávkami, které se objevily na internetu a v nichž Babiš mluví s redaktorem Mladé fronty Dnes, která spadá do vydavatelství, o termínu publikace některých článků. "Ty pomluvy, že nějakým způsobem ovlivňuju média, jsou nesmysl. Nikdy žádný článek na moji objednávku nevyšel. Já to odmítám," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Bývalý redaktor MF Dnes Přibil: S Babišem jsem se sešel, nic jsem nenahrával Kritizoval přitom činnost ostatních médií a připomněl vyjádření novináře Erika Besta, podle něhož má na většinu titulů v Česku vliv sociální demokracie. "Nedivím se, že pan Best říká, že 75 procent médií ovládá ČSSD. Protože ve veřejnoprávní televizi a v rozhlase, v těch radách, sedí lidi, kteří jsou nominováni poslanci. Poslanci tradičních politických stran," řekl. Babiš se také vymezil proti dnešnímu jednání Evropského parlamentu, který se má situací na českém mediálním trhu zabývat. "Žádný problém s médii není. Vliv Mafry na trh je minimální. Bylo to akorát zneužito v rámci těch zmanipulovaných, sestříhaných nelegálních odposlechů," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Babiš na nahrávce přebírá živý policejní spis. Je to kampaň, stěžuje si Kvůli nahrávkám zveřejněným na internetu už podal trestní oznámení a vypovídal na policii. Záležitostí se chce zabývat i sněmovní vyšetřovací komise, Babiš se ale k její činnosti staví skepticky. "Nemám co vysvětlovat, já jsem všechno řekl policii," uvedl. Kritizoval přitom činnost dřívějších vyšetřovacích komisí ve Sněmovně, mimo jiné té, která se zabývala policejní reorganizací nebo problémy s dálnicí D47. Komise jsou podle něj jen nástrojem politického boje. ČTĚTE TAKÉ: Financial Times píší o Babišovi. Je to hrozba, Česko riskuje

Autor: ČTK