Babiš: Zeman popřel souvislost neudělení vyznamenání s dalajlamou

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes místopředsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) potvrdil, že požádal ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), aby zrušil schůzku s dalajlamou. Popřel prý ale, že by věc spojil s oceněním jeho strýce Jiřího Bradyho. Babiš to dnes řekl novinářům po schůzce s prezidentem na zámku v Lánech. Hnutí ANO se podle něj poradí, jak bude postupovat ve věci ocenění Bradyho. Pokud mu Hrad vyznamenání slíbil, jeho neudělení by bylo nepřijatelné, řekl Babiš.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

"Samozřejmě považuju za velmi nešťastné a je mi líto vůči panu Bradymu, že k tomu došlo, je to velice nešťastná situace," řekl Babiš ke sporu o neudělení údajně slíbeného řádu T. G. Masaryka Bradymu. Podle Babiše je potřeba, aby Hrad obhájil svoje stanovisko.

Zeman ministrovi financí řekl, že dostal 586 žádostí o vyznamenání a že je dá jen 31 lidem. Pokud někdo podle Babiše Bradymu vyznamenání slíbil, je potřeba, aby ho dostal. "Na druhou stranu je potřeba vědět, jestli to někdo slíbil nebo neslíbil a pan prezident říká, že to nemá nic společného s dalajlamou, ale zároveň potvrzuje, že žádal pana Hermana, aby se nepotkával s panem dalajlamou," řekl Babiš. Dodal, že pokud neudělení vyznamenání má spojitost s dalajlamou, je to nepřijatelné.

Hrad musí podle něj kauzu vysvětlit. V hnutí ANO se chce o záležitosti poradit, jednat o tom možná bude předsednictvo strany. Poznamenal, že když se už záležitost dostala do současné fáze, Brady by si vyznamenání zasloužil. "Je mi to velice líto vůči němu. Doufám, že se to nějak vyjasní," dodal.

