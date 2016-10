Babiš zpochybnil doplňovací volby do rady vojenské pojišťovny

Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) zpochybnil legitimnost doplňovacích voleb do správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny, které jsou vyhlášeny na tento čtvrtek. Podle něj je možné, že pojišťovna opominula náhradníky z minulé volby. Babiš kvůli tomu vyzval ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), aby se v případě nelegitimnosti doplňovacích voleb zasadil o jejich zrušení. Vyplývá to z Babišova dopisu, který dnes ČTK získala. Ministerstvo tvrdí, že by se Babiš měl obrátit na správní radu.

Andrej BabišFoto: Deník/Martin Divíšek

Babiš napadá především různý přístup pojišťovny v obdobných případech. Když dvěma členům správní rady soud předběžným opatřením kvůli sporům o oprávněnost jejich členství zakázal účast na jednání, byli místo nich povoláni náhradníci z minulých voleb. Na volné místo ve správní radě, které by mělo být obsazeno zástupcem odborů, ale pojišťovna vypsala doplňující volby. Podle Babiše má pojišťovna minimálně dva další náhradníky z řad Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. Z této odborové organizace je i jediný kandidát na uvolněné místo Branislav Choreň, který se do voleb přihlásil. "Nevidím jediný důvod pro to, aby ze všech náhradníků z voleb v roce 2012 byli povoláni pouze dva, ostatní zcela opominuti a na třetí volné místo byly vyhlášeny doplňkové volby," uvedl Babiš. Pojišťovna navíc podle něj vynechala dva náhradníky, kteří získali v minulé volbě více hlasů než ten, který už byl do správní rady povolán. Babiš proto žádá Němečka, aby se v případě, že vojenská pojišťovna nedoloží legitimnost vypsaných doplňovacích voleb, "neprodleně a rázně zasadil o jejich zrušení". Ministerstvo zdravotnictví ale argumentuje tím, že Vojenskou zdravotní pojišťovnu neřídí. "Řídí ji správní rada. Nechť se pan ministr s důvěrou obrátí na správní radu, ministerstvo financí v ní má zástupce," řekl dnes mluvčí ministerstva Ladislav Šticha. Vojenskou zdravotní pojišťovnou, která má asi 700.000 klientů především z řad vojáků, zmítají spory. Správní rada se na konci září pokusila odvolat ředitele pojišťovny Karla Šteina, který je trestně stíhán. Pro hlasovali především zástupci ministerstev financí a obrany, spravované hnutím ANO. Ministerstvo zdravotnictví spravované ČSSD ale tento krok právně zpochybnilo. Minulý týden se správní rada dohodla na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele pojišťovny. S Babišem, který přes fond Hartenberg spoluvlastní síť klinik zaměřenou na asistovanou reprodukci a genetiku, má ministr Němeček dlouhodobě spory.

Autor: ČTK