Babiše a Faltýnka budou poslanci řešit do noci. Mohou jednat i po 21. hodině

/VIDEO/ Do noci dnes zřejmě budou poslanci jednat o policejní žádosti, která žádá vydat šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Sněmovna odsouhlasila, že hlasovat o vydání, či nevydání může i po deváté hodině večerní.

Poslankyně ODS Jana Černochová jménem klubů ODS a ČSSD navrhla, aby zákonodárci mohli o bodu hlasovat i po 21. hodině večer. Sněmovna s tím souhlasila. Do rozpravy je totiž stále přihlášeno několik poslanců, kteří se chtějí vyjádřit.

Situaci ve Sněmovně sledujeme online ZDE.

„Není to naplánováno z pohledu ANO jako obstrukce, to mohu zaručit. Já jsem dopředu ani nevěděl, kolik vystoupí kolegů. Nakonec je jich víc, než jsem předpokládal, ale zjevně ze všech stran,“ řekl Deník.cz místopředseda hnutí ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. Zároveň uvedl, že členská základna hnutí si přeje, aby Babiše nevydali a „chránili“ ho. „Ti lidé to jednoznačně berou jako křivdu a snahu zastavit Babiše a dostat ho z politiky,“ dodal Brabec.

Sněmovnu si spletli s tribunálem

Donedávna volební manažer ČSSD, její místopředseda a starosta Náchoda Jan Birke s Brabcem ale nesouhlasí.

„Především je to jednání zdlouhavé díky hnutí ANO. Rozhodujeme, jestli vydat, či nevydat. Nerozhodujeme o vině, či nevině. Někteří kolegové si to spletli s tribunálem a rozhodli se, že budou obhajovat své šéfy. Kvůli tomu o té věci diskutujeme už několik hodin a všechny přihlášky, které jsou do rozpravy, jsou od poslanců za ANO,“ uvedl na dotaz Deníku. Každopádně by se hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka mělo podle Birkeho ještě dnes.

„Budeme tu sedět tak dlouho, abychom to dnes odhlasovali,“ odpověděl.